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РИА Новости

На Сахалине шесть человек пострадали при опрокидывании автобуса

08:51
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Шесть человек пострадали из-за опрокидывания автобуса на 26-м километре дороги А-392 "Южно-Сахалинск - Холмск", сообщили РИА Новости в ГИБДД РФ.
"В 10.40 (2.40 мск - ред.) на 26-м километре дороги А-392 "Южно-Сахалинск – Холмск" водитель, управляя автобусом Daewoo (следовал по маршруту № 111, перевозил 9 пассажиров), во избежание столкновения с двигавшейся впереди в попутном направлении и приступившей к маневру разворота автомашиной, совершил съезд с проезжей части дороги вправо по ходу движения с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате ДТП шесть пассажиров автобуса получили телесные повреждения", - сообщили в ГИБДД РФ.
Все пострадавшие после оказания медицинской помощи направлены на амбулаторное лечение.
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