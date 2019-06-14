В ЛНР сообщили о пяти обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков

ЛУГАНСК, 14 июн — РИА Новости. Украинские силовики за сутки пять раз обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
В четверг Народная милиция ЛНР заявляла о двух обстрелах со стороны ВС Украины.
"За сутки украинские силовики пять раз нарушили режим прекращения огня, применив вооружение БМП, минометы калибра 82 миллиметра, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.
Уточняется, что обстрелам подверглись населенные пункты Золотое-5, Фрунзе, Лозовое, Калиново.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.