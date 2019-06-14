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РИА Новости

В ЛНР сообщили о пяти обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков

07:43
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото
© РИА Новости
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Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 14 июн — РИА Новости. Украинские силовики за сутки пять раз обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
В четверг Народная милиция ЛНР заявляла о двух обстрелах со стороны ВС Украины.
"За сутки украинские силовики пять раз нарушили режим прекращения огня, применив вооружение БМП, минометы калибра 82 миллиметра, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.
Уточняется, что обстрелам подверглись населенные пункты Золотое-5, Фрунзе, Лозовое, Калиново.
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