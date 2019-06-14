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РИА Новости

Власти ДНР передали в Россию 7,5 тысяч пакетов документов на гражданство

07:19
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПаспорта граждан ДНР и РФ. Архивное фото
Паспорта граждан ДНР и РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Паспорта граждан ДНР и РФ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики передали на территорию России 7,5 тысяч пакетов документов жителей ДНР для получения гражданства, сообщил журналистам начальник миграционной службы ДНР Владимир Краснощека.
"На сегодняшний день принято более 8 тысяч документов на получение гражданства Российской Федерации. 7,5 тысяч уже отправлено", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаРоссияВ мире
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