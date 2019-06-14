Под Астраханью задержали подозреваемых в организации незаконной миграции

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали в Астраханской области семерых подозреваемых в организации незаконной миграции через границы РФ, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Дополняется, что сотрудниками МВД России пресечена деятельность участников преступного сообщества, подозреваемых в организации незаконной миграции.

"По имеющейся информации, 65-летний мужчина создал криминальную организацию, участники которой обеспечивали нелегальное пересечение иностранными гражданами российской границы за денежное вознаграждение. Также они изготавливали фиктивные документы, дающие право на пребывание и осуществление трудовой деятельности в различных регионах РФ", - сказала Волк, слова которой приводит пресс-служба ведомства.

Уточняется, что предполагаемый организатор предоставлял иностранцам для жилья арендуемое помещение, где располагалось кафе. Его 38-летний сообщник, по данным МВД, предоставлял свою квартиру, а также контролировал перевозку мигрантов.

Как сообщает Волк, полиция задержала семь предполагаемых участников группы. Возбуждены дела по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Организация незаконной миграции". Предполагаемым организатору и активному участнику сообщества предъявлено обвинение по статье УК РФ "Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)".