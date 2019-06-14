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РИА Новости

Израильская армия подтвердила авиаудар по объектам боевиков в секторе Газа

06:51
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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июн - РИА Новости. Израильская авиация атаковала несколько объектов палестинских боевиков в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел с территории анклава, сообщила армейская пресс-служба.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что израильская авиация атаковала базу боевиков в секторе Газа после ракетного обстрела с палестинской стороны. Самолет по меньшей мере дважды нанес удары по объекту "Тунис", который используют военизированные формирования правящего в анклаве движения ХАМАС.
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Информации о пострадавших в обмене ударами, который продолжается вторую ночь подряд, пока не поступало.
"Самолеты и иные летательные аппараты Армии обороны Израиля атаковали инфраструктуру террора на военных базах и базу военно-морских сил ХАМАС в рамках ударов по ряду террористических объектов ХАМАС по всему сектору Газа", - сказано в пресс-релизе.
Ответственность за любые агрессивные действия с территории сектора Газа израильтяне возлагают на правящее там исламистское движение ХАМАС и требуют от него обеспечивать соблюдение перемирия всеми палестинскими фракциями.
Новые авиаудары стали ответом на ракету, которая накануне вечером попала в здание синагоги и религиозного училища в южном израильском городе Сдероте. Обстрел обошелся без пострадавших.
Днем ранее израильтяне применили систему ПРО "Железный купол" для перехвата палестинской ракеты и авиацию для ответного удара по подземной цели в секторе Газа.
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