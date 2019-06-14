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РИА Новости
Война в Сирии

В пострадавшем от боев районе Алеппо начали восстанавливать дороги

05:03
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкВид на Алеппо. Архивное фото
Вид на Алеппо. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Вид на Алеппо. Архивное фото
АЛЕППО (Сирия), 14 июн - РИА Новости. Власти сирийского Алеппо начали восстанавливать дорожную инфраструктуру в наиболее пострадавшем от боевых действий районе города, сообщил журналистам мэр Алеппо Мат Мадляджи.
"После освобождения города от террористов у нас был план - возобновить проезд по всем перекрытым дорогам. Например, в Восточном районе уже заасфальтировали все поврежденные дороги. Недавно начался второй этап восстановления города. Все ради того, чтобы в Алеппо было так же прекрасно, как до войны", - сказал он.
Восточный район города больше всего пострадал от действий террористов. Рядом с местным рынком нет ни одного целого здания. Сейчас идет восстановление разрушенного моста, по которому проходит дорога в столицу страны Дамаск. Помимо дорог, строители восстанавливают жилые дома, не подлежащие восстановлению сносят и строят новые.
"На этом месте был разрушенный дом, который не подлежал восстановлению. Его снесли, чтобы вместо старого здания построить самое современное в этом районе", - говорит архитектор Эдип Арап, показывая на строящееся здание семиэтажного торгового центра.
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Восстановлением родного города занимаются не только взрослые, но и дети. 13-летний Мухаммед Хамуль работает в строительной бригаде, ремонтирующей дороги. После гибели отца на войне он и его младшие братья пошли на работу, чтобы прокормить себя и свою семью.
"Почему я работаю здесь? Да чтобы выжить. Отца не стало еще в самом начале войны. Поэтому у нас с братьями просто нет другого выхода, кроме как трудиться самим", - рассказал Мухаммед.
Алеппо был освобожден в 2016 году. Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"*. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииАлеппо (мухафаза)СирияВ мире
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