Instagram устранил сбой в работе сервиса

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Социальная сеть Instagram сообщила, что восстановила свою работу.
Несколько часов назад Instagram стал работать со сбоями, свидетельствовали данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах. 80% не могли обновить ленту, 9% - войти в приложение. Наиболее серьезно были затронуты Калифорния и восточное побережье США.
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"Мы полностью восстановились и извиняемся за неполадки", - сообщает Instagram в Twitter.