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РИА Новости

Instagram устранил сбой в работе сервиса

04:37
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип социальной сети Instagram. Архивное фото
Логотип социальной сети Instagram. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Логотип социальной сети Instagram. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Социальная сеть Instagram сообщила, что восстановила свою работу.
Несколько часов назад Instagram стал работать со сбоями, свидетельствовали данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах. 80% не могли обновить ленту, 9% - войти в приложение. Наиболее серьезно были затронуты Калифорния и восточное побережье США.
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"Мы полностью восстановились и извиняемся за неполадки", - сообщает Instagram в Twitter.
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