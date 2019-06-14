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РИА Новости

Власти Мексики официально отменили конкурс по поиску партнеров для Pemex

03:58
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МЕХИКО, 14 июн – РИА Новости. Власти Мексики официально отменили назначенный на октябрь конкурс по поиску партнеров для государственной нефтяной компании Pemex (так называемые "фарм-ауты"), сообщила национальная комиссия по углеводородам.
Компания приняла решение об отзыве этих наземных территорий, говорится в сообщении регулятора без указания причин.
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Ранее мексиканские власти уже заявляли, что Pemex отложит поиск партнеров для работы в совместных предприятиях (так называемые "фарм-ауты") до 2020 года. По словам президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, фарм-ауты не будут проводиться до начала добычи нефти в рамках уже действующих договоренностей.
Предыдущее руководство Pemex в 2018 году намеревалось провести конкурсы по поиску партнеров для компании по 20 проектам, однако затем они были перенесены на неопределенный срок. К осени 2018 года Pemex конкретизировала лишь три партнерские договоренности: Trion с BHP Billinton, Ogarrio с Dea Deutsche Erdoel (принадлежит LetterOne российского бизнесмена Михаила Фридмана) и Cardenas Mora с Cheiron Holdings.
Уже заключенные и действующие в стране нефтяные контакты для иностранных компаний отменены не будут, однако подлежат проверке. Частные и иностранные инвесторы получили доступ в нефтяную отрасль Мексики в результате начатой в 2013 году энергетической реформы, неоднократно критикуемой Лопесом Обрадором.
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