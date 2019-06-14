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РИА Новости

Сингапур и Британия намерены усилить борьбу с финансовой киберпреступностью

02:43
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкХакер. Архивное фото
Хакер. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Хакер. Архивное фото
ЛОНДОН, 14 июн – РИА Новости, Наталья Копылова. Финансовые власти Сингапура и Великобритании договариваются об усилении мер борьбы с киберпреступностью на финансовых рынках, говорится в сообщении Банка Англии и британского регулятора по финансовым рынкам FCA.
Сотрудничество в рамках меморандума о взаимопонимании, над которым работают страны, предполагает, что финансовые регуляторы Сингапура и Соединенного Королевства будут продолжать находить эффективные пути обмена информацией, а также обмениваться сотрудниками с целью обучения.
По словам главы Банка Англии Марка Карни, средняя стоимость киберпреступления для финансовых компаний увеличилась на 40% за последние три года.
"Киберриск не ограничивается географическими границами, что делает международное сотрудничество необходимым для устранения этой нарастающей угрозы. Вот почему я рад, что Банк (Англии) и управление по пруденциальному надзору (входит в FCA) работают с MAS (Monetary Authority of Singapore) над меморандумом о взаимопонимании по кибербезопасности финансового сектора. Это согласуется с работой, которую мы проводим с рядом других стран в целях укрепления глобального сотрудничества в области киберрисков", - отметил Карни, слова которого приводятся в сообщении.
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