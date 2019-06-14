Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-14T02:38Z
https://ria.ru/20190614/1555556221.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155554/27/1555542772_0:95:913:609_1036x0_80_0_0_dcca4c84484bc7791dc9050bd0ea81d0.jpg
РИА Новости

Иран отверг "необоснованные" обвинения США по инциденту в Оманском заливе

02:38
516
© REUTERS / ISNAПожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
© REUTERS / ISNA
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Иран категорически отвергает и осуждает "необоснованные" обвинения США по инциденту с танкерами в Оманском заливе, сообщает постоянное представительство республики в ООН.
Ранее госсекретарь Майк Помпео заявил, что США считают Иран ответствененным за нападения на танкеры.
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров
Вчера, 15:59
Опубликовано видео пожара на танкере в Оманском заливе
"Иран категорически отвергает необоснованные заявления США по инцидентам с нефтяными танкерами и осуждает их самым решительным образом", - цитирует заявление постпредства Ирана агентство Рейтер.
Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе было совершено нападение на нефтяные танкеры Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар, но официального подтверждения этому нет. Все члены экипажей были эвакуированы в Иран. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.
Оманский залив
Вчера, 13:41
Кто против кого? В Оманском заливе атакованы нефтяные танкерыВ Оманском заливе атакованы два нефтяных танкера, моряки спасены, сообщили СМИ. Кто стоит за атакой, пока неясно. В ситуации пробуем разобраться в эфире радио Sputnik с ведущим научным сотрудником МГИМО, востоковедом Юрием Зининым.
602032
Обсудить 0
Инцидент с танкерами в Оманском заливеИранСШАВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф. Архивное фото
Глава МИД Ирана назвал обвинения США в атаках на танкеры безосновательными
РИА
Новости
Иранские военнослужащие. Архивное фото
Война с Ираном не отвечает стратегическим интересам США, заявили в CENTCOM
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
Глава МИД ОАЭ рассказал, как предотвратить эскалацию в Персидском заливе
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
США направляют в Оманский залив ракетный эсминец
Лента
новостей
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. Архивное фото
Болтон заявил о шансе на урегулирование конфликта в Донбассе при Зеленском
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
Катар потребовал расследовать атаки на танкеры в Оманском заливе
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
Совбез ООН обсудил инцидент с танкерами в Оманском заливе
Грузинское вино. Архивное фото
В МИД сообщили об увеличении поставок грузинских товаров в Россию
Северо-Крымский канал
Водная блокада Крыма ударила по самой Украине, заявил экс-депутат Рады
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
МИД Ирана отверг обвинения США по инциденту в Оманском заливе
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
США показали "доказательства" атаки Ирана на танкеры в Оманском заливе
Комплекс ПВО С-400 Триумф
Турция пообещала ответные меры в случае введения США санкций из-за С-400
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
Моряки с танкера Kokuka Courageous находятся на борту эсминца ВМС США
В США не намерены переименовывать городок, названный в честь Киева
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео обвинил Иран в "нападении на свободу мореплавания"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:57Регионы со слабой экономикой получили кураторов в правительстве
11:56В Ростовской области началась выдача российских паспортов жителям Донбасса
11:55Минкульт Украины исключил актера Добронравова из "черного списка"
11:55Путин кратко пообщался с премьером Пакистана на полях саммита ШОС
11:55Путин и Лукашенко пообщались на полях саммита ШОС
11:54В Минфине пока не видели предложений Чубайса о введении нового налога
11:52Москалькова заявила о новых вопросах в пенсионной сфере
11:52Болгарский посол призвал развивать связи с Россией несмотря на санкции
11:50Участники саммита ШОС подписали 22 совместных документа
11:48Почти 60% украинцев считают указ о роспуске Рады законным, показал опрос
11:47Евросоюз заявил об успешном "сдерживании" России
11:43В Госдуме осудили слова Малышевой о детях-кретинах
11:42В Хабаровском крае пятилетний ребенок утонул в котловане с водой
11:41Страны ЕС не будут обсуждать новые санкции против России, сообщил источник
11:39В Госдуме прокомментировали отправку американского эсминца в Оманский залив
11:38Солнечная активность не помешает полетам на Луну и Марс, заявили в НАСА
11:35В Москве перекрыли часть Пречистенки из-за пожара
11:33В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев
11:30Начальник главка МЧС руководит тушением пожара в центре Москвы
11:30Эксперты поддержали идею повысить скоростной лимит на дорогах до 130 км/ч
Лента новостейМолния