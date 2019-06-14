Минобороны провело диктант к 75-летию снятия блокады Ленинграда

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Минобороны России провело к 75-летию снятия блокады Ленинграда военно-исторический диктант, в котором приняли участие более 11 тысяч человек, сообщает в пятницу газета Вооруженных сил РФ " Минобороны России провело к 75-летию снятия блокады Ленинграда военно-исторический диктант, в котором приняли участие более 11 тысяч человек, сообщает в пятницу газета Вооруженных сил РФ " Красная звезда ".

"К 75-летию снятия блокады Ленинграда Минобороны России провело военно-исторический диктант. Акция была посвящена главным этапам борьбы осаждённого фашистами города. Более 11 тысяч участников сели за парты, чтобы таким способом отдать дань уважения ветеранам и детям войны, обречённым в годы Великой Отечественной на выживание", - говорится в сообщении.

Уточняется, что диктант состоял из 30 тестовых заданий, относящихся к важным этапам битвы за Ленинград. Перед началом написания все участники могли посмотреть отрывки из документальных и художественных фильмов, также им прочитали стихи о войне и провели историческую викторину.

Всего в диктанте приняли участие 11 тысяч военнослужащих, курсантов, преподавателей военных вузов Москвы и Санкт-Петербурга, юнармейцев и воспитанниц пансиона Минобороны РФ. Уточняется, что диктант длился 45 минут, а для участия в нем было организовано 76 интерактивных площадок в Петербурге и Москве.

Отмечается, что результаты диктанта "Знаешь историю – любишь Отечество" в ближайшее время опубликуют на сайте Военного университета Минобороны РФ.