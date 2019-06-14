В Киеве назвали условие получения жителями Донбасса украинской пенсии

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что пенсии будут выплачиваться только на территории Украины тем, кто перешел через линию разграничения в Донбассе.

В ноябре 2014 года Петр Порошенко, занимавший тогда пост президента Украины, подписал документ, который назвали "указом об экономической блокаде": с территории Донбасса, неподконтрольной силовикам, вывели госучреждения, банки и даже тюрьмы. Выплату жителям региона пенсий и зарплат работникам бюджетной сферы Киев прекратил еще раньше - с середины лета 2014 года. С апреля 2015 года власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР начали самостоятельно выплачивать пенсии жителям, а с мая - и зарплаты бюджетникам.

В июне депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Наталья Королевская заявила, что пенсионный фонд Украины должен жителям Донбасса более 50 миллиардов гривен (более 1,8 миллиарда долларов).

По словам Ревы, в министерстве соцполитики Украины знают, какой размер пенсионных выплат на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, но цифры назвать он отказался.

"Люди, которые переходят через линию разграничения, получают пенсию на территории Украины. Кто не пересекает ее, то нужно разбираться, почему они этого не делают. А еще много тех, кто работает на оккупационный режим", - сказал Рева.