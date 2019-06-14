В Киеве назвали условие получения жителями Донбасса украинской пенсии

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что пенсии будут выплачиваться только на территории Украины тем, кто перешел через линию разграничения в Донбассе.
В ноябре 2014 года Петр Порошенко, занимавший тогда пост президента Украины, подписал документ, который назвали "указом об экономической блокаде": с территории Донбасса, неподконтрольной силовикам, вывели госучреждения, банки и даже тюрьмы. Выплату жителям региона пенсий и зарплат работникам бюджетной сферы Киев прекратил еще раньше - с середины лета 2014 года. С апреля 2015 года власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР начали самостоятельно выплачивать пенсии жителям, а с мая - и зарплаты бюджетникам.
В июне депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Наталья Королевская заявила, что пенсионный фонд Украины должен жителям Донбасса более 50 миллиардов гривен (более 1,8 миллиарда долларов).
По словам Ревы, в министерстве соцполитики Украины знают, какой размер пенсионных выплат на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, но цифры назвать он отказался.
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"Люди, которые переходят через линию разграничения, получают пенсию на территории Украины. Кто не пересекает ее, то нужно разбираться, почему они этого не делают. А еще много тех, кто работает на оккупационный режим", - сказал Рева.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.