Лагард не проявила интереса к возможности назначения на ключевые посты в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Глава МВФ Кристин Лагард не проявляет интереса к назначению на руководящие посты в структурах ЕС, поскольку, по ее словам, у нее уже есть мандат, который нужно исполнять.

В ближайшее время лидеры ЕС должны согласовать кандидатуры на четыре ключевых поста в институтах Евросоюза: председателей ЕК и Евросовета, главы дипломатии ЕС и ЕЦБ.

Лагард, которая в четверг посещала Люксембург, где проходит встреча министров финансов стран ЕС, спросили, готова ли она к тому, что лидеры ЕС могут предложить ее кандидатуру на один из руководящих постов.

"Спасибо, что задаете мне эти вопросы. Для меня большая честь, что мое имя называют в этом европейском списке, однако у меня уже есть миссия, функция, мандат, и поэтому я выполняю свою задачу и свой мандат", - заявила она журналистам, отвечая на вопрос.