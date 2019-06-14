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РИА Новости

Лагард не проявила интереса к возможности назначения на ключевые посты в ЕС

01:10
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДиректор–распорядитель МВФ Кристин Лагард. Архивное фото
Директор–распорядитель МВФ Кристин Лагард. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Директор–распорядитель МВФ Кристин Лагард. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Глава МВФ Кристин Лагард не проявляет интереса к назначению на руководящие посты в структурах ЕС, поскольку, по ее словам, у нее уже есть мандат, который нужно исполнять.
В ближайшее время лидеры ЕС должны согласовать кандидатуры на четыре ключевых поста в институтах Евросоюза: председателей ЕК и Евросовета, главы дипломатии ЕС и ЕЦБ.
Лагард, которая в четверг посещала Люксембург, где проходит встреча министров финансов стран ЕС, спросили, готова ли она к тому, что лидеры ЕС могут предложить ее кандидатуру на один из руководящих постов.
"Спасибо, что задаете мне эти вопросы. Для меня большая честь, что мое имя называют в этом европейском списке, однако у меня уже есть миссия, функция, мандат, и поэтому я выполняю свою задачу и свой мандат", - заявила она журналистам, отвечая на вопрос.
На должность председателя Европейского центрального банка в СМИ ранее прочили главу МВФ Кристин Лагард или исполнительного директора Всемирного банка Кристалину Георгиеву.
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Кристин ЛагардМВФЕвросоюзВ мире
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