Болтон заявил о шансе на урегулирование конфликта в Донбассе при Зеленском

ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что избрание президентом Украины Владимира Зеленского дает шанс на мир на Донбассе и на улучшение отношений США с РФ.

"Встречался сегодня с посланником (госдепартамента США по вопросам Украины Куртом) Волкером, чтобы обсудить переговоры с Украиной, и пришли к выводам, что избрание президента Зеленского создает новую возможность для достижения мира на Донбассе, что является ключевым шагом в улучшении отношений между США и Россией - но крайне важно, чтобы Россия внесла свой вклад и приняла серьезное участие", - написал Болтон в своём Twitter

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.