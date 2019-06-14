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РИА Новости

Болтон заявил о шансе на урегулирование конфликта в Донбассе при Зеленском

01:06
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСоветник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. Архивное фото
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что избрание президентом Украины Владимира Зеленского дает шанс на мир на Донбассе и на улучшение отношений США с РФ.
"Встречался сегодня с посланником (госдепартамента США по вопросам Украины Куртом) Волкером, чтобы обсудить переговоры с Украиной, и пришли к выводам, что избрание президента Зеленского создает новую возможность для достижения мира на Донбассе, что является ключевым шагом в улучшении отношений между США и Россией - но крайне важно, чтобы Россия внесла свой вклад и приняла серьезное участие", - написал Болтон в своём Twitter.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Курт ВолкерСитуация в ДНР и ЛНРДжон БолтонВладимир ЗеленскийРоссияСШАУкраинаВ мире
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