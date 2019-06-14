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РИА Новости

СМИ: в Сальвадоре поймали бандита, организовавшего террор против полиции

00:46
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МЕХИКО, 14 июн – РИА Новости. Один из руководителей мощной преступной группировки Mara Salvatrucha, организовавший террор против сотрудников полиции, задержан в Сальвадоре, сообщает портал Prensa Grafica.
По его данным, 24-летнего Уильяма Александера Монтерросу обвиняют в организации убийства как минимум четырех полицейских в департаменте Сан-Сальвадор в последние дни. Всего с начала года в небольшом центральноамериканском государстве были убиты 23 сотрудника полиции.
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На территории Сальвадора действуют две основные банды - Barrio-18 и Mara Salvatrucha, которые являются одними из самых мощных преступных группировок в США, Мексике и странах Центральной Америки. Всего в них состоят примерно 70 тысяч человек. Банды сформированы преимущественно из уроженцев центральноамериканских государств, но действуют также в некоторых районах Лос-Анджелеса, занимаясь торговлей наркотиками и другой преступной деятельностью.
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