СМИ: в Сальвадоре поймали бандита, организовавшего террор против полиции

По его данным, 24-летнего Уильяма Александера Монтерросу обвиняют в организации убийства как минимум четырех полицейских в департаменте Сан-Сальвадор в последние дни. Всего с начала года в небольшом центральноамериканском государстве были убиты 23 сотрудника полиции.

Прикройте шторы, а то ограбят всех. Как выжить в самых опасных городах мира

Прикройте шторы, а то ограбят всех. Как выжить в самых опасных городах мира

На территории Сальвадора действуют две основные банды - Barrio-18 и Mara Salvatrucha, которые являются одними из самых мощных преступных группировок в США, Мексике и странах Центральной Америки. Всего в них состоят примерно 70 тысяч человек. Банды сформированы преимущественно из уроженцев центральноамериканских государств, но действуют также в некоторых районах Лос-Анджелеса, занимаясь торговлей наркотиками и другой преступной деятельностью.