Президент Израиля выступил с поздравлениями на приеме в честь Дня России

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июн — РИА Новости. Президент Израиля Реувен Ривлин поздравил граждан РФ с Днем России, впервые приняв участие в государственном приеме, которое организовало российское посольство.

Израиль уже второй год представлен первыми лицами на торжествах в честь Дня России - год назад их почетным гостем был глава правительства Биньямин Нетаньяху.

"Сегодня мы отмечаем День России - одного из ближайших союзников и самых больших друзей Израиля. Мы знаем, что Российская Федерация и ее руководство привержены израильской безопасности", - сказал Ривлин.

Он поблагодарил РФ и лично президента страны Владимира Путина за помощь в поисках израильского солдата Захарии Баумеля, чьи останки были несколько месяцев назад найдены российским спецназом в Сирии и переправлены для захоронения на родине.

"Возвращение солдат домой - это обет, который мы даем им и их семьям. Спасибо за то, что помогаете нам выполнять это важное обещание", - сказал Ривлин.

Путина он назвал "великим союзником в противодействии антисемитизму". Глава еврейского государства также говорил о совместной борьбе обеих стран с терроризмом и подчеркивал вклад России в разгром нацизма.

"Сегодня перед Россией и Израилем стоят общие вызовы, которые мы можем сообща превратить в возможности. Мы сотрудничаем в борьбе с терроризмом и силами, которые угрожают стабильности нашего региона и мира в целом", - сказал Ривлин.

"Ваша страна заплатила высокую цену за разгром нацизма. Пусть эта жертва во имя лучшего будущего для всех нас никогда не будет позабыта", - продолжил он.