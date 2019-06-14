В МИД назвали членство Грузии в НАТО угрозой для отношений c Россией

ТБИЛИСИ, 14 июн - РИА Новости. Заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин вновь выразил встревоженность по поводу евроатлантического пути Грузии и отметил, что ее членство в НАТО может быть угрозой для отношений двух стран.
Об этом Карасин заявил грузинской телекомпании "Имеди" после завершения очередной встречи со спецпредставителем премьера Грузии по связям с Россией Зурабом Абашидзе в Праге.
Это угроза не столько для России, сколько для российско-грузинских отношений. Одно, когда мы имеем доброго соседа, у которого есть проблемы, и в отношениях между нами есть проблемы. Но другое дело, когда твой сосед является членом Североатлантического альянса.
Абашидзе, комментируя слова своего коллеги, заявил, что сотрудничество Грузии с НАТО не направлено против кого-либо.
9 ноября 2018, 16:43Политолог: Вашингтон решил показать Грузии, что он о ней не "забыл"США выделят грузинским неправительственным организациям $18,5 млн на развитие экономики. По мнению Вашингтона, проблемы Грузии усугубляются из-за "российской пропаганды". Ситуацию прокомментировал в эфире радио Sputnik политолог Геворг Мирзаян.
"Наше сотрудничество с НАТО не направлено против кого-либо", - заявил Абашидзе в эфире ТВ.
Институциональное сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году, когда страна стала участницей программы "Партнерство ради мира". После "революции роз" 2004 года сотрудничество Грузии и НАТО стало более интенсивным. В апреле 2008 года в Бухаресте на саммите НАТО было подтверждено, что Грузия в будущем может стать членом альянса при условии соответствия его стандартам. В ходе саммита НАТО в Уэльсе, который прошел 4-5 сентября 2014 года, был утвержден пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в альянсе.