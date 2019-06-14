Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-14T00:12Z
https://ria.ru/20190614/1555555094.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155341/42/1553414237_0:0:3056:1720_1036x0_80_0_0_45e071f6fb0d54a55ff71d51ed0fd5ff.jpg
РИА Новости

В МИД назвали членство Грузии в НАТО угрозой для отношений c Россией

00:12
644
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 14 июн - РИА Новости. Заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин вновь выразил встревоженность по поводу евроатлантического пути Грузии и отметил, что ее членство в НАТО может быть угрозой для отношений двух стран.
Об этом Карасин заявил грузинской телекомпании "Имеди" после завершения очередной встречи со спецпредставителем премьера Грузии по связям с Россией Зурабом Абашидзе в Праге.

Это угроза не столько для России, сколько для российско-грузинских отношений. Одно, когда мы имеем доброго соседа, у которого есть проблемы, и в отношениях между нами есть проблемы. Но другое дело, когда твой сосед является членом Североатлантического альянса.

Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
Григорий Карасин
Заместитель министра иностранных дел РФ
Абашидзе, комментируя слова своего коллеги, заявил, что сотрудничество Грузии с НАТО не направлено против кого-либо.
Флаги Грузии и США в совместном центре тренировок и оценок Грузия-НАТО на территории военной базы в Крцаниси близ Тбилиси, Грузия
9 ноября 2018, 16:43
Политолог: Вашингтон решил показать Грузии, что он о ней не "забыл"США выделят грузинским неправительственным организациям $18,5 млн на развитие экономики. По мнению Вашингтона, проблемы Грузии усугубляются из-за "российской пропаганды". Ситуацию прокомментировал в эфире радио Sputnik политолог Геворг Мирзаян.
"Наше сотрудничество с НАТО не направлено против кого-либо", - заявил Абашидзе в эфире ТВ.
Институциональное сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году, когда страна стала участницей программы "Партнерство ради мира". После "революции роз" 2004 года сотрудничество Грузии и НАТО стало более интенсивным. В апреле 2008 года в Бухаресте на саммите НАТО было подтверждено, что Грузия в будущем может стать членом альянса при условии соответствия его стандартам. В ходе саммита НАТО в Уэльсе, который прошел 4-5 сентября 2014 года, был утвержден пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в альянсе.
НАТО: история расширения
9 июля 2018, 10:00
НАТО: история расширенияОрганизация Североатлантического договора (North Atlantic Treaty Organization, NATO) - военно-политический союз европейских государств, США и Канады. Сейчас его членами являются 29 стран. Этапы расширения альянса - в инфографике Ria.ru.
2310000
Обсудить 0
МИД РФНАТОГригорий КарасинРоссияГрузияВ мире
Рекомендуем
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. Архивное фото
Болтон заявил о шансе на урегулирование конфликта в Донбассе при Зеленском
РИА
Новости
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин. Архивное фото
В МИД сообщили об увеличении числа российских туристов в Грузии
Табличка на двери лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии
Российские эксперты посетят лабораторию Лугара в Тбилиси
Президент Хорватии Степан Месич выступил в доме приемов МИД с лекцией
Экс-президент Хорватии рассказал о катастрофе из-за санкций против России
Лента
новостей
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко выступает на съезде партии в Киеве
Тимошенко рассказала, когда Украина сможет "догнать" Польшу
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин. Архивное фото
Карасин допустил возможность встречи глав МИД "нормандской четверки" в июле
Грузинское вино. Архивное фото
В МИД сообщили об увеличении поставок грузинских товаров в Россию
Зенитные ракетные системы С-400
Глава МИД Турции назвал отказ от контракта с Россией по С-400 невозможным
Президент Израиля Реувен Ривлин
Президент Израиля выступил с поздравлениями на приеме в честь Дня России
Бездомный на улице Киева, Украина
В Киеве объяснили причину бедности украинцев
Президент Израиля Реувен Ривлин. Архивное фото
Президент Израиля надеется, что Путин посетит Иерусалим в январе 2020 года
Знак евро на табло курса валют
Россия и ЕС создадут рабочую группу по переходу на расчеты в рублях и евро
В Совфеде прокомментировали слова Болтона о Донбассе
Российские флаги
В США испугались отношения жителей Центральной Европы к России
Президент РФ Владимир Путин во время заседания Совета глав государств - членов ШОС в Бишкеке. 14 июня 2019
Путин предупредил о последствиях выхода Вашингтона из сделки по Ирану
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:57Регионы со слабой экономикой получили кураторов в правительстве
11:56В Ростовской области началась выдача российских паспортов жителям Донбасса
11:55Минкульт Украины исключил актера Добронравова из "черного списка"
11:55Путин кратко пообщался с премьером Пакистана на полях саммита ШОС
11:55Путин и Лукашенко пообщались на полях саммита ШОС
11:54В Минфине пока не видели предложений Чубайса о введении нового налога
11:52Москалькова заявила о новых вопросах в пенсионной сфере
11:52Болгарский посол призвал развивать связи с Россией несмотря на санкции
11:50Участники саммита ШОС подписали 22 совместных документа
11:48Почти 60% украинцев считают указ о роспуске Рады законным, показал опрос
11:47Евросоюз заявил об успешном "сдерживании" России
11:43В Госдуме осудили слова Малышевой о детях-кретинах
11:42В Хабаровском крае пятилетний ребенок утонул в котловане с водой
11:41Страны ЕС не будут обсуждать новые санкции против России, сообщил источник
11:39В Госдуме прокомментировали отправку американского эсминца в Оманский залив
11:38Солнечная активность не помешает полетам на Луну и Марс, заявили в НАСА
11:35В Москве перекрыли часть Пречистенки из-за пожара
11:33В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев
11:30Начальник главка МЧС руководит тушением пожара в центре Москвы
11:30Эксперты поддержали идею повысить скоростной лимит на дорогах до 130 км/ч
Лента новостейМолния