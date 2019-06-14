В МИД назвали членство Грузии в НАТО угрозой для отношений c Россией

ТБИЛИСИ, 14 июн - РИА Новости. Заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин вновь выразил встревоженность по поводу евроатлантического пути Грузии и отметил, что ее членство в НАТО может быть угрозой для отношений двух стран.

Это угроза не столько для России, сколько для российско-грузинских отношений. Одно, когда мы имеем доброго соседа, у которого есть проблемы, и в отношениях между нами есть проблемы. Но другое дело, когда твой сосед является членом Североатлантического альянса.

Институциональное сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году, когда страна стала участницей программы "Партнерство ради мира". После "революции роз" 2004 года сотрудничество Грузии и НАТО стало более интенсивным. В апреле 2008 года в Бухаресте на саммите НАТО было подтверждено, что Грузия в будущем может стать членом альянса при условии соответствия его стандартам. В ходе саммита НАТО в Уэльсе, который прошел 4-5 сентября 2014 года, был утвержден пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в альянсе.