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РИА Новости
Календарь праздников - Религия и мировоззрение

15 июня: Троицкая родительская суббота

10:00
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Религиозные праздники 15 июня
Троицкая родительская суббота
Вселенская родительская суббота накануне Дня Святой Троицы – день общеправославного поминовения усопших: у греков она входит в число "дней всех душ" — когда во время панихиды поминают всех когда-либо умерших христиан.
Богословы объясняют это тем, что в день Пятидесятницы Святой Дух сошел на землю, чтобы научить, освятить и привести людей к вечному спасению, а в этом спасении участвуют и живые, и усопшие. День Святой Троицы — это день рождения Вселенской новозаветной церкви, а Троицкая суббота — как бы последний день церкви ветхозаветной. Поэтому канун праздника, субботу, церковь посвящает поминовению усопших, молитве о них.
Святой Василий Великий, составивший молитвы вечерни Пятидесятницы (Троицы), говорит в них, что "Господь наипаче в этот день благоволит принимать молитвы об умерших и даже находящихся в аду". То есть Троицкую субботу отличает от других родительских суббот то, что в этот день нужно молиться за всех людей, даже за тех, кто попал в ад: церковь верит, что соборная заупокойная молитва для них – большая помощь.
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