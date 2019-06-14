15 июня: Троицкая родительская суббота

Троицкая родительская суббота

Вселенская родительская суббота накануне Дня Святой Троицы – день общеправославного поминовения усопших: у греков она входит в число "дней всех душ" — когда во время панихиды поминают всех когда-либо умерших христиан.

Богословы объясняют это тем, что в день Пятидесятницы Святой Дух сошел на землю, чтобы научить, освятить и привести людей к вечному спасению, а в этом спасении участвуют и живые, и усопшие. День Святой Троицы — это день рождения Вселенской новозаветной церкви, а Троицкая суббота — как бы последний день церкви ветхозаветной. Поэтому канун праздника, субботу, церковь посвящает поминовению усопших, молитве о них.