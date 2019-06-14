На Кипре нашли газ. Из-за него уже разругались полмира

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости, Ксения Мельникова. Ситуация вокруг Кипра накаляется: Израиль, Ливан, Египет, США и страны Евросоюза пытаются урвать свой кусок нефтегазового пирога в этом регионе. Не сидят сложа руки и основные действующие лица — Греция и Турция. Однако если на стороне Афин все вышеперечисленные государства, то Анкара вынуждена отвоевывать право на разработку углеводородов в одиночку. Какая роль в этом конфликте отведена России, выясняло РИА Новости.

Лакомый кусок

"Если кипрские власти попытаются арестовать экипаж турецкого бурового судна "Фатих" ("Завоеватель"), который ведет геологоразведку в Восточном Средиземноморье, то Анкара даст симметричный ответ", — пригрозил официальный представитель турецкого МИД Хами Аксой. Незадолго до этого президент Реджеп Тайип Эрдоган дал понять, что Анкара намерена продолжать разведку месторождений на шельфе Кипра под защитой своих вооруженных сил вплоть до 3 сентября.

После того как на шельфе и в исключительной экономической зоне Кипра обнаружили месторождения газа, турецкие власти пытаются доказать, что турки-киприоты наравне с греками имеют право на природные богатства в регионе.

Но такого мнения придерживаются только в Анкаре. Ни со стороны ЕС, ни со стороны США турецкие власти одобрения не получили: Брюссель и Вашингтон поспешили заявить о своей полной поддержке Никосии и Афин, потребовав от Турции "немедленно прекратить буровые работы и впредь их больше не проводить". В Анкаре в ответ лишь огрызаются, заявляя, что бурение продолжат, а позиция Евросоюза и США "неконструктивна и противоречит международному праву".

© AP Photo / Lefteris Pitarakis Рабочий на борту турецкого бурового судна "Фатих" ("Завоеватель"), пришвартованного у берегов Антальи © AP Photo / Lefteris Pitarakis Рабочий на борту турецкого бурового судна "Фатих" ("Завоеватель"), пришвартованного у берегов Антальи

Старый тлеющий конфликт

Вмешательство международных игроков еще больше обостряет и без того напряженную ситуацию вокруг Кипра. Турки и греки вынуждены жить на острове бок о бок уже четыре с половиной века, практически не смешиваясь. В XVI веке султан Селим II, отобрав территорию у венецианцев, переселил сюда некоторых своих подданных с семьями. Стороны умудрялись нормально сосуществовать и после того, как в 1915 году остров стал колонией Великобритании.

Когда через 45 лет Кипр обрел независимость, у турок (к тому моменту их на острове насчитывалось 18 процентов) была треть кресел в местных органах власти. Гарантами соблюдения прав и греков, и турок-киприотов выступали Анкара, Афины и Лондон.

Однако уже через несколько лет случился кризис — греки изгнали турок со всех правительственных постов, начались межобщинные столкновения, в результате которых турки отказались признавать законы, принимаемые теперь лишь греками, и образовали собственный орган самоуправления — Временную турецкую администрацию.

По-настоящему ситуация накалилась в 1974 году: на острове произошел переворот, и власть оказалась в руках греческих националистов. Под предлогом защиты положений договора 1960 года турки ввели на Кипр войска. Власть националистов пала, в кресло президента вернули греческого архиепископа Макариоса.

Турецкие войска захватили 37 процентов территории острова, образовав Турецкое Федеративное Государство Северного Кипра. Планировалось, что это временная мера и уже на следующий год появится Федеративная Республика Кипр, в которой будут соблюдаться права двух общностей. Однако стороны так и не смогли договориться, в результате на севере провозгласили Турецкую Республику Северного Кипра. Эта идея не вызвала поддержки со стороны международного сообщества. Северный Кипр признает всего одна страна — Турция.

Греческая и турецкая части острова разделены "зеленой линией". По обеим сторонам дежурят греки-киприоты и турки-киприоты, между ними стоят миротворцы ООН. На протяжении почти 30 лет "зеленая линия" оставалась непроницаемой для жителей Кипра. Но сейчас ее можно пересекать на ограниченное время. А на юге страны, в греческой части, спокойно живут турецкие общины.

© AP Photo / Petros Karadjias Миротворец у ворот буферной зоны ООН на Кипре © AP Photo / Petros Karadjias Миротворец у ворот буферной зоны ООН на Кипре

В 2005 году у сторон была прекрасная возможность объединиться по плану генсека ООН Кофи Аннана. Предполагалось создание Объединенной Кипрской Республики, состоящей из двух автономных частей, которыми должно было управлять правительство из четырех греков и двух турок. При этом турецкую часть острова предполагалось уменьшить почти на четверть, греческих беженцев — вернуть в места проживания. Большинство турок-киприотов поддержали план на плебисците. Однако греки-киприоты посчитали документ слишком протурецким и проголосовали против.

Европейские министры такой шаг турок-киприотов оценили, решив в благодарность снять с турецкой общины экономическое эмбарго, выделить несколько сотен миллионов евро финансовой помощи и разрешить им беспошлинно экспортировать в Европу овощи и фрукты.

Дальше этого дело не пошло: греки-киприоты получили куда более ценный подарок — в мае 2004 года греческая часть острова вступила в Евросоюз. На "зеленой линии" открыли пять контрольно-пропускных пунктов.

Отношения так и оставались бы просто прохладными, если бы не обнаруженные месторождения углеводородов на шельфе Эгейского моря. Стороны не смогли договориться о разработке и в итоге окончательно рассорились. О возможном объединении двух частей острова уже и не вспоминают.

Кто еще замешан

Богатый углеводородами сектор Восточного Средиземноморья стал камнем преткновения не только в отношениях Анкары, Афин и Никосии. В конфликт оказались вовлечены и другие игроки: Египет, Ливан, Израиль, США, о своих интересах заявляют Великобритания, Франция и Италия.

Турция фактически противостоит трем фронтам: первый образовали Кипр, Греция и Израиль, второй — Кипр, Греция и Ливан, третий — Кипр, Греция и Египет. Страны поделили большую часть шельфа вокруг острова, заключив договоры о проведении морской границы. Такие соглашения подписали Никосия и Бейрут в 2003 году, Никосия и Каир в 2007-м, а также Кипр и Израиль в 2010-м. Анкара эти договоры не признает.

В 2011 году на кипрском шельфе открыли месторождение Афродита с 230 миллиардами кубометров газа, рядом — не менее крупные залежи Тамар и Левиафан, принадлежащие Израилю, а также египетский Зохр. В разработке шельфа активно участвуют компании-гиганты Noble Energy, Total, Eni и ExxonMobil.

© AFP 2019 / Marc Israel Sellem/Pool Плавучий кран SSCV Thialf на месторождении Левиафан в Средиземном море © AFP 2019 / Marc Israel Sellem/Pool Плавучий кран SSCV Thialf на месторождении Левиафан в Средиземном море

Кипр активно поддерживается Брюсселем — так Евросоюз стремится получить альтернативу поставкам газа из России. Еврокомиссия уже одобрила проект Восточно-Средиземноморского газопровода, согласованный между Израилем, Кипром и Грецией. Никосия и Каир подписали договор о строительстве магистрали по дну Средиземного моря, соединяющей Кипр и Египет. Через египетские СПГ-терминалы сжиженный газ планируют отправлять в страны ЕС.

Что предпримет Анкара

Успехи Турции на этом направлении пока выглядят более чем скромно. Газ, который Анкара когда-либо добудет на кипрском шельфе, она вряд ли сможет направить куда-нибудь, кроме своего внутреннего рынка, уверен турецкий политолог Серкан Демирташ. "Для того чтобы защитить свои законные права, Турции необходимо немедленно (так же, как это ранее сделала Греция) объявить свои исключительные экономические зоны и подписать договор о морской границе с Ливией. Пока Анкара заключила всего одно соглашение: с Северным Кипром", — объясняет собеседник РИА Новости.

Разрешить сложившуюся ситуацию будет непросто. "Отношения Турции с Египтом и Израилем переживают не лучшие времена, а в Ливии нет стабильного правительства. Но Анкара слишком поздно стала предпринимать какие-либо шаги в этом направлении, а натянутые отношения с США и ЕС лишь усугубляют переговорный процесс", — полагает политолог.

Действия Вашингтона еще больше накаляют обстановку вокруг Кипра. В конгресс США представлен законопроект о снятии эмбарго на продажу оружия острову. Это вызвало ликование в Афинах и Никосии и негодование в Анкаре. Запрет ввели в 1987 году, как раз чтобы "поощрить процесс объединения разделенного острова и не допустить гонки вооружений".

© AP Photo / Presidential Press Service Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время интервью в Стамбуле, где он сказал, что его страна полна решимости защищать права турок-киприотов на газовые месторождения в Средиземном море © AP Photo / Presidential Press Service Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время интервью в Стамбуле, где он сказал, что его страна полна решимости защищать права турок-киприотов на газовые месторождения в Средиземном море

Демирташ уверен, что Вашингтон намерен не только добиться своего усиления в регионе, но и "подорвать влияние России, учитывая традиционно крепкие православные связи между Москвой и Никосией". До настоящего момента Россия старалась держаться в стороне от кипрского конфликта.

По мнению старшего научного сотрудника ИМЭМО РАН имени Е. М. Примакова, доцента Дипломатической академии МИД России Владимира Аваткова, активизация США на кипрском и на курдском направлениях будет лишь вызывать дальнейшее напряжение в американо-турецких отношениях. "Турция на протяжении длительного времени стремилась в Евросоюз и делала все, что в ее силах, для решения кипрской проблемы. Стоит вспомнить хотя бы план Аннана, — подчеркивает собеседник РИА Новости. — На сегодняшний день, учитывая наступательный характер внешнеполитического курса Анкары, Северный Кипр важен для нее как одна из ключевых зон влияния. Это не только разработка нефтяных и газовых месторождений, но и в целом территориальная зона влияния".