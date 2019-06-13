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РИА Новости

Прокуроров могут наделить новыми правами при работе с оборонными заказами

Вчера, 21:46
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗдание Министерства Юстиции России
Здание Министерства Юстиции России
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Здание Министерства Юстиции России . Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Минюст предлагает наделить прокуроров новыми правами при работе с оборонными заказами, в том числе правом обращения в арбитражный суд с исками о возмещении ущерба в результате нарушения законодательства, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Как отмечается в пояснительной записке, проектом предлагается наделить прокуроров правом обращения в арбитражный суд с исками о признании недействительности сделок в сфере размещения государственного оборонного заказа, а также патентов на результаты интеллектуальной деятельности, и признании исключительных прав РФ на иные объекты интеллектуальной собственности. Кроме того, прокуроры смогут подавать иски о возмещении ущерба, причиненного РФ в результате нарушения закона при государственном оборонном заказе.
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"Проект федерального закона направлен на наделение прокурора правом на обращение в арбитражный суд с исками (заявлениями) о... возмещении ущерба, причиненного Российской Федерации ‎в результате нарушения законодательства в сфере государственного оборонного заказа", - говорится в пояснительной записке.
Отмечается также, что расширение полномочий прокуратуры позволит обеспечить сохранность бюджета и повысить эффективность служебной защиты "нарушенных имущественных и интеллектуальных прав государства при исполнении государственного оборонного заказа".
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