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РИА Новости

В "Нафтогазе" ответили на предложение "Газпрома" о мировом соглашении

Вчера, 21:40
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВывеска НАК "Нафтогаз Украины" на административном здании в Киеве
Вывеска НАК Нафтогаз Украины на административном здании в Киеве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко прокомментировал сообщения о мировом соглашении с "Газпромом".
Ранее министр энергетики Александр Новак заявил, что Россия заявила о готовности подписать мировое соглашение с Украиной. По его словам, это стало бы ключевым фактором для дальнейшего сотрудничества сторон. Он также заявил, что Москва готова продлить газовый контракт с Киевом на действующих условиях.
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Витренко сообщил, что украинская сторона не получала подобных предложений. Однако он отметил, что Киев готов рассмотреть их в случае поступления.
При этом он предположил, что российский министр скорее всего говорил о заключении мирового соглашения на ранее озвученных условиях, при которых решения предыдущих арбитражей по контрактам на поставку и транзит газа не будут применяться.
"То есть мы должны как минимум "добровольно" отказаться от 2,8 миллиарда долларов, а как максимум, еще и вернуться в статус должника по положениям контракта "бери или плати", — написал Витренко в Facebook.
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По словам Витренко, подобное предложение выглядит "абсурдным".
Он также призвал отказаться от подписания договора о транзите на действующих условиях.
При этом исполнительный директор рассказал о дальнейших действиях, которые Киев должен предпринять. По его словам, Украине необходимо добиваться прекращения строительства "Северного потока – 2" и готовиться к прекращению транзита с 2020 года, обращаясь в международный арбитраж для получения компенсаций.

Решение арбитража

Стокгольмский арбитраж вынес два решения по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской более 2,5 миллиарда долларов. "Газпрома" обжаловал это решение, а также потребовал полной отмены "транзитного" решения.
Кроме того, российская компания обратилась в Стокгольмский арбитраж с иском о расторжении контрактов с "Нафтогазом", действующих до конца текущего года.
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В свою очередь, украинская компания подала иск против "Газпрома" в Стокгольмский арбитраж с требованием пересмотра тарифов на транзит газа с марта 2018 года. Исковые требования "Нафтогаз" оценил в 11,6 миллиарда долларов.
Суд объединил иски "Газпрома" и "Нафтогаза" по расторжению контрактов и тарифу на транзит. Слушания назначены в Стокгольмском арбитраже на апрель-май 2021 года.
Российские власти многократно подчеркивали готовность продлить соглашение по транзиту при соблюдении благоприятных коммерческих отношений.
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Юрий ВитренкоНафтогаз УкраиныГазпромАлександр НовакРоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
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