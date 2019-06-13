В "Нафтогазе" ответили на предложение "Газпрома" о мировом соглашении

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко прокомментировал сообщения о мировом соглашении с "Газпромом".

Ранее министр энергетики Александр Новак заявил, что Россия заявила о готовности подписать мировое соглашение с Украиной. По его словам, это стало бы ключевым фактором для дальнейшего сотрудничества сторон. Он также заявил, что Москва готова продлить газовый контракт с Киевом на действующих условиях.

Витренко сообщил, что украинская сторона не получала подобных предложений. Однако он отметил, что Киев готов рассмотреть их в случае поступления.

При этом он предположил, что российский министр скорее всего говорил о заключении мирового соглашения на ранее озвученных условиях, при которых решения предыдущих арбитражей по контрактам на поставку и транзит газа не будут применяться.

"То есть мы должны как минимум "добровольно" отказаться от 2,8 миллиарда долларов, а как максимум, еще и вернуться в статус должника по положениям контракта "бери или плати", — написал Витренко в Facebook

По словам Витренко, подобное предложение выглядит "абсурдным".

Он также призвал отказаться от подписания договора о транзите на действующих условиях.

При этом исполнительный директор рассказал о дальнейших действиях, которые Киев должен предпринять. По его словам, Украине необходимо добиваться прекращения строительства "Северного потока – 2" и готовиться к прекращению транзита с 2020 года, обращаясь в международный арбитраж для получения компенсаций.

Решение арбитража

Стокгольмский арбитраж вынес два решения по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской более 2,5 миллиарда долларов. "Газпрома" обжаловал это решение, а также потребовал полной отмены "транзитного" решения.

Кроме того, российская компания обратилась в Стокгольмский арбитраж с иском о расторжении контрактов с "Нафтогазом", действующих до конца текущего года.

В свою очередь, украинская компания подала иск против "Газпрома" в Стокгольмский арбитраж с требованием пересмотра тарифов на транзит газа с марта 2018 года. Исковые требования "Нафтогаз" оценил в 11,6 миллиарда долларов.

Суд объединил иски "Газпрома" и "Нафтогаза" по расторжению контрактов и тарифу на транзит. Слушания назначены в Стокгольмском арбитраже на апрель-май 2021 года.