Трамп заявил, что США и Иран не готовы к договоренностям

ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что США и Иран сейчас не готовы к договоренностям.
"Я очень благодарен премьер-министру (Японии Синдзо) Абэ, что он поедет в Иран и встретится с аятоллой Али Хаменеи, но я лично считаю, что сейчас рано даже думать о заключении сделки. Они (Иран) не готовы, и мы тоже!" - написал Трамп в Twitter.
Ранее США обвинили Иран в нападении на два танкера в Оманском заливе.
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