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РИА Новости

Трамп заявил, что США и Иран не готовы к договоренностям

Вчера, 21:36
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что США и Иран сейчас не готовы к договоренностям.
"Я очень благодарен премьер-министру (Японии Синдзо) Абэ, что он поедет в Иран и встретится с аятоллой Али Хаменеи, но я лично считаю, что сейчас рано даже думать о заключении сделки. Они (Иран) не готовы, и мы тоже!" - написал Трамп в Twitter.
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