Совет Европы осудил исполнение очередного смертного приговора в Белоруссии

МИНСК, 13 июн – РИА Новости. Совет Европы (СЕ) осуждает исполнение еще одного смертного приговора в Белоруссии, призывает ввести мораторий на применение смертной казни в стране, сообщил в четверг официальный представитель организации Даниэль Хольтген.

"Мы осуждаем еще одну казнь в Белоруссии, о которой сообщают правозащитники. Смерть — это не правосудие. Мы повторяем наш призыв к властям ввести мораторий на применение смертной казни в качестве первого шага к ее отмене", - говорится в сообщении Хольтгена, размещенном в его Twitter-аккаунте

В четверг не зарегистрированный властями правозащитный центр "Весна" сообщил, что в Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова. Он был приговорен к исключительной мере наказания за убийство в декабре 2015 года в Минске молодого парня и его девушки. Бывшая подруга молодого человека решила проучить соперницу, однако исполнители Вячеслав Сухарко и Жильников убили и молодого человека, и его новую избранницу. После задержания стало известно, что оба фигуранта дела также причастны к убийству жителя Колодищей, который сдавал комнату в своем доме одному из них. В мае прошлого года Верховный суд Белоруссии оставил в силе решения о смертных приговорах в отношении обоих мужчин.

При этом правозащитники отмечали, что в Комитете ООН по правам человека на рассмотрении находится индивидуальное обращение Жильникова, которое было зарегистрировано в декабре 2018 года. По данным "Весны", Комитет обращался к властям Белоруссии с просьбой о принятии временных мер и не приводить в исполнение смертный приговор до рассмотрения обращения осужденного Комитетом".