Проект о штрафах за отказ локализации данных могут успеть рассмотреть летом

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 26 января 2018

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Законопроект о штрафах за нарушение требований по персональным данным россиян может быть рассмотрен к концу весенней сессии нижней палаты парламента, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

В четверг в Госдуму был внесен проект о повышении штрафов для владельцев аудиовизуальных сервисов и операторов поисковых систем до 18 миллионов рублей за неисполнение требований локализации баз с персональными данными.

"(Законопроект будет рассмотрен) в лучшем случае к концу этой сессии, если успеем… Либо в сентябре-октябре", - сказал РИА Новости Лысаков.

Парламентарий добавил, что идея проекта правильная и он поддерживает инициативу своих коллег.

"Другое дело, как это будет работать, как будет правоприменение срабатывать, но это уже второй вопрос. В принципе идея совершенно правильная", - заключил депутат.

Авторы проекта подчеркивают, что неисполнение обязанности по локализации баз с персональными данными создает угрозу безопасности граждан, функционирования критической информационной инфраструктуры, препятствует эффективной борьбе с терроризмом и экстремизмом, в связи с чем необходимо принятие стимулирующих соблюдение закона санкций за такие нарушения. Таким образом, предлагается установить размер штрафа в случае первого нарушения для юридических лиц в размере от 2 до 6 миллионов рублей, а случае повторного выявления нарушения - от 6 до 18 миллионов рублей, что, как указывают авторы документа, сопоставимо с расходами, связанными с выполнением установленных законом требований.