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РИА Новости

Проект о штрафах за отказ локализации данных могут успеть рассмотреть летом

Вчера, 20:22
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 26 января 2018
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 26 января 2018
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Законопроект о штрафах за нарушение требований по персональным данным россиян может быть рассмотрен к концу весенней сессии нижней палаты парламента, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.
В четверг в Госдуму был внесен проект о повышении штрафов для владельцев аудиовизуальных сервисов и операторов поисковых систем до 18 миллионов рублей за неисполнение требований локализации баз с персональными данными.
"(Законопроект будет рассмотрен) в лучшем случае к концу этой сессии, если успеем… Либо в сентябре-октябре", - сказал РИА Новости Лысаков.
Парламентарий добавил, что идея проекта правильная и он поддерживает инициативу своих коллег.
"Другое дело, как это будет работать, как будет правоприменение срабатывать, но это уже второй вопрос. В принципе идея совершенно правильная", - заключил депутат.
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Авторы проекта подчеркивают, что неисполнение обязанности по локализации баз с персональными данными создает угрозу безопасности граждан, функционирования критической информационной инфраструктуры, препятствует эффективной борьбе с терроризмом и экстремизмом, в связи с чем необходимо принятие стимулирующих соблюдение закона санкций за такие нарушения. Таким образом, предлагается установить размер штрафа в случае первого нарушения для юридических лиц в размере от 2 до 6 миллионов рублей, а случае повторного выявления нарушения - от 6 до 18 миллионов рублей, что, как указывают авторы документа, сопоставимо с расходами, связанными с выполнением установленных законом требований.
Законопроект предлагает дифференцировать размер повторных штрафов в зависимости от степени общественной опасности и установить существенные размеры санкций за нарушения, связанные с распространением или непринятием мер по недопущению распространения экстремистского контента, в том числе операторами поисковых систем.
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