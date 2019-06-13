На "Кинотавре" прошла премьера дебютной картины Петра Левченко "Куратор"

СОЧИ, 13 июн - РИА Новости. Дебютный фильм Петра Левченко "Куратор" представили в конкурсной программе кинофестиваля "Кинотавр" в четверг в Зимнем театре Сочи, режиссер признался, что съемки были "тяжелой учебой", передает корреспондент РИА Новости.
"Это дебют. На самом деле весь этот процесс, эти съемки были огромной, подчас тяжелой учебой. Я учился у этих людей, спасибо этой команде, это все благодаря ей", - сказал Левченко.
Действие фильма происходит в областном центре Кузнецкий, где в собственном кабинете убит мэр. Убийца – Димур Кавсадзе партнер администрации Кузнецкого по коммерческой застройке. На город обрушивается шквал общественного беспокойства. Бывший силовик Данилин – местный серый кардинал, посредник между бизнесом и властями, он готовит нового кандидата в мэры, и он принимает решение устранить своего бывшего друга Димура.
Главные роли в фильме сыграли Юрий Цурило, Михаил Гомиашвили и Бека Лемонджава.
Короткометражные фильмы Левченко "Контрабанда", "Мост", "Машина" стали лауреатами российских и международных фестивалей в Румынии, Нидерландах, Италии и многих других.
В основную конкурсную программу вошли 15 картин: "Sheena 667" Григория Добрыгина, "Бык" Бориса Акопова, "Давай разведемся" Анны Пармас, "Куратор" Петра Левченко, "Люби их всех" Марии Агранович, "Мальчик русский" Александра Золотухина, "Большая поэзия" Александра Лунгина, "Верность" Нигины Сайфуллаевой, "Выше неба" Оксаны Карас, "Гроза" Григория Константинопольского, "Мысленный волк" Валерии Гай Германики, "Сторож" Юрия Быкова, "Керосин" Юсупа Разыкова, "Однажды в Трубчевске" Ларисы Садиловой, "Троица" Яе Гэ.
Фестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи с 9 по 16 июня.