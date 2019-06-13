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РИА Новости
Религия и мировоззрение

РПЦ и Союз писателей объявили литературный конкурс "Новая библиотека"

Вчера, 20:04
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкБукинистическая лавка в ГУМе на ежегодном российском книжном фестивале "Красная площадь 2019"
Букинистическая лавка в ГУМе на ежегодном российском книжном фестивале Красная площадь 2019
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Издательский совет Русской православной церкви и Союз писателей России объявили конкурс на литературную премию "Новая библиотека" в трех новых номинациях - теперь принимаются не только рукописи, но и уже опубликованные произведения, сообщили организаторы в четверг на пресс-конференции в рамках проекта "Религия и мировоззрение" МИА "Россия сегодня".
"Конкурс "Новая библиотека" обрел книжное направление. В этом году, помимо конкурса рукописей, мы проводим конкурс опубликованных работ за 2018 и 2019 календарные годы в трех номинациях. Первая – имени Достоевского – будет присуждаться за выдающиеся литературное произведение в жанре романа или биографии (в стиле "жизнь замечательных людей"). Вторая номинация – имени Аксакова – за выдающуюся книгу для подросткового чтения (для аудитории примерно 13-18 лет). Третья – имени святых Петра и Февронии - за книгу, являющую положительные образцы семейной жизни", - заявил помощник председателя Издательского совета РПЦ, писатель Дмитрий Володихин.
Одна из основных целей премии, по его словам, – поддержать начинающих авторов, пишущих на русском языке. В отличие от Патриаршей литературной премии, которую вручают "за совокупность заслуг в литературе", а не за отдельную книгу, конкурс "Новая библиотека" посвящен именно отдельным произведениям. "Здесь больше возможностей для молодых писателей", - пояснил Володихин. Причем номинировать на премию можно произведение, написанное и опубликованное в любой стране, но обязательно – на русском языке.
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Заявки на конкурс опубликованных произведений во всех трех номинациях принимают до 15 января 2020 года. Продолжится и прием неопубликованных произведений, "рукописей" на конкурс "Новая библиотека" - до 31 августа текущего года. У "рукописей" – одна номинация – роман (объем - от 6 до 12 авторских листов). Тема конкурса ежегодно меняется. В этом году это подвиг новомучеников и исповедников Русской церкви, начало гонений на Церковь, святые царственные страстотерпцы. Победитель конкурса прошлого года - Екатерина Федорчук и ее роман "Трибунал".
"Любое творчество опирается на сознание. Религиозное сознание не наработаешь за два-три дня. Это будет премия, которая оценивает высоконравственное состояние автора, личностное и одновременно высокий профессионализм, качество литературы. Если у нас получится это гармонично соединить, мы откроем много новых талантов", - считает Василий Дворцов, заместитель председателя правления Союза писателей России, куратор совета молодых литераторов.
"Подаваемые на конкурс произведения должны соответствовать христианскому духу и мировидению… При этом важно, чтобы в них преобладала художественная составляющая, а не религиозное благоутробие", - отметил Володихин. В жюри будут входить представители духовенства и писательского сообщества. Правом подачи работ на конкурс обладают официально зарегистрированные редакции русскоязычных журналов литературной направленности, существующие не менее пяти лет, русскоязычные литературные объединения, имеющие электронную страничку в сети не менее пяти лет, лауреаты Патриаршей литературной премии, правящие архиереи РПЦ и синодальные учреждения. Организаторы конкурса призывают активно включиться в процесс номинирования.
Победитель каждой из трех номинаций опубликованных работ получит 250 тысяч рублей. Размер премии за лучшую неопубликованную работу составляет 300 тысяч рублей. Кроме того, "рукопись" победителя обязательно публикуется.
Кадр из художественного фильма Тихий Дон. В главных ролях актеры Элина Быстрицкая и Петр Глебов
21 мая, 15:35
Иерарх: книги лауреатов Патриаршей литпремии нужно экранизировать
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