РПЦ и Союз писателей объявили литературный конкурс "Новая библиотека"

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Издательский совет Русской православной церкви и Союз писателей России объявили конкурс на литературную премию "Новая библиотека" в трех новых номинациях - теперь принимаются не только рукописи, но и уже опубликованные произведения, сообщили организаторы в четверг на пресс-конференции в рамках проекта "Религия и мировоззрение" МИА "Россия сегодня".

"Конкурс "Новая библиотека" обрел книжное направление. В этом году, помимо конкурса рукописей, мы проводим конкурс опубликованных работ за 2018 и 2019 календарные годы в трех номинациях. Первая – имени Достоевского – будет присуждаться за выдающиеся литературное произведение в жанре романа или биографии (в стиле "жизнь замечательных людей"). Вторая номинация – имени Аксакова – за выдающуюся книгу для подросткового чтения (для аудитории примерно 13-18 лет). Третья – имени святых Петра и Февронии - за книгу, являющую положительные образцы семейной жизни", - заявил помощник председателя Издательского совета РПЦ, писатель Дмитрий Володихин.

Одна из основных целей премии, по его словам, – поддержать начинающих авторов, пишущих на русском языке. В отличие от Патриаршей литературной премии, которую вручают "за совокупность заслуг в литературе", а не за отдельную книгу, конкурс "Новая библиотека" посвящен именно отдельным произведениям. "Здесь больше возможностей для молодых писателей", - пояснил Володихин. Причем номинировать на премию можно произведение, написанное и опубликованное в любой стране, но обязательно – на русском языке.

Заявки на конкурс опубликованных произведений во всех трех номинациях принимают до 15 января 2020 года. Продолжится и прием неопубликованных произведений, "рукописей" на конкурс "Новая библиотека" - до 31 августа текущего года. У "рукописей" – одна номинация – роман (объем - от 6 до 12 авторских листов). Тема конкурса ежегодно меняется. В этом году это подвиг новомучеников и исповедников Русской церкви, начало гонений на Церковь, святые царственные страстотерпцы. Победитель конкурса прошлого года - Екатерина Федорчук и ее роман "Трибунал".

"Любое творчество опирается на сознание. Религиозное сознание не наработаешь за два-три дня. Это будет премия, которая оценивает высоконравственное состояние автора, личностное и одновременно высокий профессионализм, качество литературы. Если у нас получится это гармонично соединить, мы откроем много новых талантов", - считает Василий Дворцов, заместитель председателя правления Союза писателей России, куратор совета молодых литераторов.

"Подаваемые на конкурс произведения должны соответствовать христианскому духу и мировидению… При этом важно, чтобы в них преобладала художественная составляющая, а не религиозное благоутробие", - отметил Володихин. В жюри будут входить представители духовенства и писательского сообщества. Правом подачи работ на конкурс обладают официально зарегистрированные редакции русскоязычных журналов литературной направленности, существующие не менее пяти лет, русскоязычные литературные объединения, имеющие электронную страничку в сети не менее пяти лет, лауреаты Патриаршей литературной премии, правящие архиереи РПЦ и синодальные учреждения. Организаторы конкурса призывают активно включиться в процесс номинирования.