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РИА Новости
Война в Сирии

ОЗХО начала расследование утечки документа об инциденте в сирийской Думе

Вчера, 20:03
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийВид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Генеральный секретарь ОЗХО Фернандо Ариас Гонсалес заявил о начале расследования факта утечки внутреннего документа организации, касающегося расследования инцидента с химоружием в сирийском городе Дума в прошлом году, говорится в документе, опубликованном на сайте организации по итогам встречи с представителями государств-участников ОЗХО, прошедшей 28 мая.
ОЗХО 1 марта опубликовала доклад об итогах расследования инцидента в городе Дума в Восточной Гуте 7 апреля 2018 года, в котором утверждается, что при атаке использовалось "токсическое химическое вещество… вероятно, хлор". В документе, в частности, утверждается, что баллоны с хлором были сброшены с воздуха, что позволило некоторым странам Запада обвинить в атаке сирийскую авиацию.
Однако позже в общий доступ попал документ с инженерной оценкой эксперта ОЗХО Иэна Хендерсона, где говорилось, что "наблюдения, сделанные в двух местах происшествия, вместе с последующим анализом позволяют предположить, что, вероятнее всего, баллоны положили, а не сбросили с воздуха". В документе отмечалось, что группа специалистов во главе с Хендерсоном провела ряд тестов, имитирующих ситуацию. Эксперты пришли к выводу, что в одном из предполагаемых случаев химатаки следы от предполагаемого удара емкости, в которой якобы было отравляющее вещество, не совпадают с повреждением бетонной крыши на месте происшествия. Анализ второго места, где емкость с газом нашли на кровати в одном из помещений, показал, что клапан баллона остался нетронутым, что невозможно при прохождении через перекрытия потолка.
По словам Гонсалеса, он получил "первое указание на то, что внутренний документ, касающийся инцидента в Думе," мог быть разглашен еще в марте 2019 года.
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"Когда появились дополнительные доказательства того, что документ, составленный сотрудником, был распространен за пределами организации, я посчитал, что у меня достаточно информации, чтобы санкционировать начало расследования для выяснения ситуации", - заявил он.
Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте и пригрозил военными ударами. В качестве доказательств химической атаки организация "Белые каски" использовала кадры, на которых запечатлены жители Думы, в том числе дети, которых врачи якобы пытаются спасти от действия отравляющих веществ.
МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии - выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.
Участник видеосъемки в больнице города Дума, 11-летний мальчик Хасан Диаб, и его отец ранее рассказали в беседе с РИА Новости подробности постановочной видеосъемки весной 2018 года. По их словам, детям за участие в постановке тогда раздали печенье. Опрошенные РИА Новости жители Думы не смогли подтвердить факт химической атаки, заявив, что в принципе не слышали и не знают кого-либо, кто пострадал от отравляющих веществ.
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