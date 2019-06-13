Считающиеся потомками Моны Лизы княгини получили российское гражданство

60) Строцци Майорка Ренци Наталия Констанца, родившаяся 5 февраля 1977 года в Италии", — говорится в документе.

59) Строцци Майорка Ренци Ирина Луиза, родившаяся 26 июля 1982 года в Италии;

Старшая Наталия — актриса, балерина, писательница, ее мемуары вышли на нескольких языках, в том числе и русском.

Ирина изучала экономику в Миланском университете, стажировалась у близких друзей клана Строцци — председателя Европейской комиссии Мануэля Баррозу в Брюсселе и у британского премьера Тони Блэра. Теперь Ирина собирается заняться бизнесом.