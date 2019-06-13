В подмосковной Коломне развивают кемпинговое движение

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В подмосковной Коломне активно развивается альтернативный вид летнего отдыха – кемпинговое движение, сообщает телеканал "360".
В Коломне предпочитающие кемпинг смогут разместиться в комфортабельном домике, который похож на купе в поезде. Такие строения делятся на два типа — с удобствами и без. Тот, кто решит пренебречь излишним комфортом, потратит на размещение до 1,5 тысячи рублей в сутки. Туалет и душ найдутся в административном здании. Там же стирают и готовят еду. Но в лагерь можно приехать и со своей палаткой. Для молодых мам и малышей на территории лагеря есть пеленальная комната и детская зона отдыха.
За отдельную плату можно организовать прокат велосипедов и арендовать помещение для праздника. Также в лагере можно сыграть свадьбу – для этого есть все необходимое.