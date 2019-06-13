Церковь будет возрождать литературу для подростков

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Русская православная церковь совместно с писательским сообществом попытается возродить традиции отечественной подростковой литературы, с этой целью ею учреждена "Аксаковская премия", сообщил в четверг помощник председателя Издательского совета РПЦ, писатель и историк Дмитрий Володихин на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

По его словам, Аксаковская премия будет вручаться "за выдающуюся книгу для подросткового чтения" (возраст читателей примерно от 13 до 18 лет).

"У нас есть сейчас довольно богатые ниши детской литературы, для младшей школы, для дошкольного освоения, а вот подростковой почти нет – она провалилась. По сравнению с советскими временами, все здесь достаточно плохо, если не сказать катастрофично. И Церковь пытается поощрить развитие в этой нише", - сказал Володихин на брифинге, организованном в рамках проекта "Религия и мировоззрение".

Соискание номинации имени С.Т. Аксакова "За выдающуюся книгу для подросткового чтения" проводится в рамках конкурса "Новая библиотека", который включает еще два направления: номинация имени Ф.М. Достоевского "За выдающееся литературное произведение в жанре романа или биографии" и номинация святых благоверных князей Петра и Февронии "За выдающуюся книгу о счастливой семейной жизни".

Конкурс "Новая библиотека" проводится во второй раз. Впервые он был проведен только среди рукописей, то есть неизданных работ, а в этом году решено провести также конкурс опубликованных работ (время публикации – 2018 и 2019 годы), для которых учреждены три упомянутых направления.