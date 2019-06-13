Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-13T19:29Z
https://ria.ru/20190613/1555550464.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155525/71/1555257121_0:835:2048:1987_1036x0_80_0_0_d798416505b2586e15475a25f4fe24e0.jpg
РИА Новости
Религия и мировоззрение

Церковь будет возрождать литературу для подростков

Вчера, 19:29
38
© РИА Новости / РИА НовостиИздания произведений Федора Тютчева разных лет. Из собрания музея-усадьбы "Мураново".
Издания произведений Федора Тютчева разных лет. Из собрания музея-усадьбы Мураново.
© РИА Новости / РИА Новости
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Русская православная церковь совместно с писательским сообществом попытается возродить традиции отечественной подростковой литературы, с этой целью ею учреждена "Аксаковская премия", сообщил в четверг помощник председателя Издательского совета РПЦ, писатель и историк Дмитрий Володихин на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
По его словам, Аксаковская премия будет вручаться "за выдающуюся книгу для подросткового чтения" (возраст читателей примерно от 13 до 18 лет).
Посетительница в библиотеке
15 ноября 2016, 18:33
Митрополит Климент: печатная книга пользуется стабильным спросомГлава Издательского совета РПЦ отметил расширение географии участников конкурса "Просвещение через книгу", итоги которого были подведены в начале ноября.
"У нас есть сейчас довольно богатые ниши детской литературы, для младшей школы, для дошкольного освоения, а вот подростковой почти нет – она провалилась. По сравнению с советскими временами, все здесь достаточно плохо, если не сказать катастрофично. И Церковь пытается поощрить развитие в этой нише", - сказал Володихин на брифинге, организованном в рамках проекта "Религия и мировоззрение".
Соискание номинации имени С.Т. Аксакова "За выдающуюся книгу для подросткового чтения" проводится в рамках конкурса "Новая библиотека", который включает еще два направления: номинация имени Ф.М. Достоевского "За выдающееся литературное произведение в жанре романа или биографии" и номинация святых благоверных князей Петра и Февронии "За выдающуюся книгу о счастливой семейной жизни".
Управляющий делами Московской Патриархии митрополит Калужский и Боровский Климент
1 июня 2015, 13:00
Митрополит Климент: телевидение формирует из человека гедонистаО лауреатах Патриаршей литературной премии 2015 года, своих литературных предпочтениях и отношениях Русской православной церкви с писательским миром рассказал в интервью РИА Новости член Высшего церковного совета РПЦ, председатель Издательского совета, доктор исторических наук, митрополит Калужский и Боровский Климент.
Конкурс "Новая библиотека" проводится во второй раз. Впервые он был проведен только среди рукописей, то есть неизданных работ, а в этом году решено провести также конкурс опубликованных работ (время публикации – 2018 и 2019 годы), для которых учреждены три упомянутых направления.
Заявки на конкурс опубликованных произведений во всех трех номинациях будут приниматься до 15 января 2020 года. Победитель каждой из них получит по 250 тысяч рублей.
200001
Обсудить 0
Религия и мировоззрениерелигия
Рекомендуем
Букинистическая лавка в ГУМе на ежегодном российском книжном фестивале Красная площадь 2019
РПЦ и Союз писателей объявили литературный конкурс "Новая библиотека"
РИА
Новости
Храм за колючей проволокой
Вучич попросил власти Черногории не принимать закон в ущерб Сербской церкви
Вице-президент Еврокомиссии, отвечающий за энергетику, Гюнтер Эттингер
В ЕК призвали Россию, США и Турцию вести переговоры с ЕС как единым целым
Лабораторные мыши
Ученые продлили жизнь старым мышам при помощи белков "молодой крови"
Лента
новостей
Постельный клоп,
Специалист рассказал, чем могут быть опасны пятизвездочные отели
Дмитрий Медведев проводит совещание по вопросу О финансово-экономическом состоянии государственной корпорации Роскосмос и ее подведомственных организаций. 13 июня 2019
Медведев назначил Наталию Сологуб замруководителя Росводресурсов
Медведев назначил Ольгу Гатагову новым замглавы Минсельхоза
Актриса Кира Найтли на премьере фильма Последствия в Лондоне
В Сети появился трейлер шпионского триллера с Кирой Найтли
Президент США Дональд Трамп
Трамп продлил санкции против Белоруссии
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 26 января 2018
Проект о штрафах за отказ локализации данных могут успеть рассмотреть летом
Иконки социальных сетей на экране смартфона
Мессенджерам могут грозить миллионные штрафы за повторные нарушения
Представители Минобороны стран СНГ обсудили военное сотрудничество
В ДНР опасаются, что силовики устроят провокации для срыва перемирия
Силовики 17 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова выступает на итоговом заседании коллегии министерства просвещения России
Голикова поручила создать систему долговременного ухода за инвалидами
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:35В Чили произошло землетрясение магнитудой 6
03:35В Сбербанке рассказали о планах отказаться от традиционных банкоматов
03:34Ветеран Второй мировой войны встретился с возлюбленной через 75 лет разлуки
03:34Суд в США огласит приговор россиянину Тищенко 19 июня
03:30Исследование выявило рекордное число заявок на займы в МФО
03:27Названа средняя цена выпускных платьев в Москве
03:22Бывший астронавт НАСА рассказал о требованиях к участникам миссий на Марс
03:11Россиянам могут запретить держать дома крокодилов, антилоп и акул
03:02Московских студентов выгнали из общежития за рождение ребенка
03:01В Нью-Йорке отменили освобождение от прививок из-за религиозных взглядов
02:43Сингапур и Британия намерены усилить борьбу с финансовой киберпреступностью
02:40В МИД сообщили об увеличении поставок грузинских товаров в Россию
02:38Иран отверг "необоснованные" обвинения США по инциденту в Оманском заливе
02:32Минобороны провело диктант к 75-летию снятия блокады Ленинграда
02:25Экс-депутат Рады показал, чем обернулась блокада Крыма для украинцев
02:19На "Кинотавре" представили фильм Нигины Сайфуллаевой "Верность"
02:15Британским компаниям посоветовали осторожно использовать технику Huawei
02:12В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
02:08Мадуро поблагодарил основателя Pink Floyd за поддержку Венесуэлы
02:04В Киеве назвали условие получения жителями Донбасса украинской пенсии
Лента новостейМолния