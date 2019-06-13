Почти в 20 дворах Зарайска установят новые детские площадки

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. На территории городского округа Зарайск благоустроят 17 дворовых территорий. В рамках модернизации установят новые детские игровые площадки или обновят уже существующие. Об этом сообщил телеканал . На территории городского округа Зарайск благоустроят 17 дворовых территорий. В рамках модернизации установят новые детские игровые площадки или обновят уже существующие. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Детские площадки должны отвечать главному требованию – быть безопасными, поэтому на них применяется антитравматическое покрытие, а оборудование специально адаптируют для использования детьми.

Напомним, что в Зарайске накануне состоялось первое в 2019 году торжественное открытие детской игровой площадки, построенной по губернаторской программе "Наше Подмосковье".

"Площадка предназначена как для самых маленьких, так и для детей школьного возраста. Территория разделена на несколько зон. Здесь имеются детские игровые формы и спортивные тренажеры. Особое внимание уделено обеспечению безопасности детей", — подчеркнул глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко.