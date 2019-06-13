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РИА Новости
Новости Подмосковья

Почти в 20 дворах Зарайска установят новые детские площадки

Вчера, 19:08
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© РИА Новости / Сергей МамонтовДетская игровая площадка
Детская игровая площадка
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. На территории городского округа Зарайск благоустроят 17 дворовых территорий. В рамках модернизации установят новые детские игровые площадки или обновят уже существующие. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Детские площадки должны отвечать главному требованию – быть безопасными, поэтому на них применяется антитравматическое покрытие, а оборудование специально адаптируют для использования детьми.
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Напомним, что в Зарайске накануне состоялось первое в 2019 году торжественное открытие детской игровой площадки, построенной по губернаторской программе "Наше Подмосковье".
"Площадка предназначена как для самых маленьких, так и для детей школьного возраста. Территория разделена на несколько зон. Здесь имеются детские игровые формы и спортивные тренажеры. Особое внимание уделено обеспечению безопасности детей", — подчеркнул глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко.
Следующими по губернаторской программе откроются детские площадки в Ернове, у домов № 1, 2, 3, 4.
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