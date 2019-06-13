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РИА Новости
Культура

Путин дал российское гражданство американскому пушкинисту Лоуэнфельду

Вчера, 18:31
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПисатель, судебный юрист Джулиан Лоуэнфельд на Ялтинском международном экономическом форуме
Писатель, судебный юрист Джулиан Лоуэнфельд на Ялтинском международном экономическом форуме
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Писатель, судебный юрист Джулиан Лоуэнфельд на Ялтинском международном экономическом форуме. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин принял в гражданство РФ американского поэта и пушкиниста Джулиан Генри Лоуэнфельда, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Принять в гражданство РФ следующих лиц: 36) Лоуэнфельд Джулиан Генри, родившийся 7 июня 1963 года в Соединенных Штатах Америки", - говорится в указе.
По данным "Российской газеты", Лоуэнфельд - успешный юрист в области авторского права, который практически полностью отказался от юридической практики ради поэзии Пушкина. Его переводы русского поэта собраны в большой двуязычный том "Мой талисман", также он выпустил двуязычный том "Маленьких трагедий". Кроме того Лоуэнфельд является автором англоязычной оперы на текст "Пира во время чумы".
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