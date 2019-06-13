Путин дал российское гражданство американскому пушкинисту Лоуэнфельду

По данным "Российской газеты", Лоуэнфельд - успешный юрист в области авторского права, который практически полностью отказался от юридической практики ради поэзии Пушкина. Его переводы русского поэта собраны в большой двуязычный том "Мой талисман", также он выпустил двуязычный том "Маленьких трагедий". Кроме того Лоуэнфельд является автором англоязычной оперы на текст "Пира во время чумы".