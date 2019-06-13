В ГД внесли проект о штрафе за повторный отказ передать ключи шифрования

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы внесли законопроект, предусматривающий установление для интернет-площадок штрафов до 6 миллионов рублей за повторный отказ предоставить в правоохранительные органы информацию о звонках и переписке пользователей, а также предоставить в ФСБ информацию, необходимую для декодирования электронных сообщений, следует из проекта, опубликованного в базе данных Госдумы.

Проект, внесенный депутатами от "Единой России" Даниилом Бессарабовым и Виктором Пинским, предполагает внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). В частности, предлагается, что для граждан штраф может составить 15-30 тысяч рублей, должностных лиц – 100-500 тысяч рублей, для юридических лиц – 2-6 миллионов рублей. Сейчас, согласно КоАП, первичные штрафы за указанные нарушения составляют: для граждан – 3-5 тысяч рублей, для должностных лиц - 30-50 тысяч рублей, для юрлиц – 0,8-1 миллион рублей.

Кроме того, за повторное неисполнение организатором распространения информации обязанности уведомить Роскомнадзор о начале деятельности по обеспечению функционирования информсистем, которые предназначены и (или) используются для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений интернет-пользователей сети предлагается штраф с физлиц в размере 5-10 тысяч рублей, должностных лиц – 50-100 тысяч рублей, юрлиц – 0,5-1 миллион.

Повторное неисполнение интернет-площадкой требований к оборудованию и программно-техническим средствам, необходимых для проведения правоохранительными органами оперативно-розыскных мероприятий повлечет штраф для граждан в размере 15-30 тысяч рублей, должностных лиц – 100-500 тысяч рублей, юрлиц – 2-6 миллионов рублей.