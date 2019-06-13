Козак поручил подготовить ограничения для экспорта металлолома

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак поручил подготовить два проекта постановлений правительства, ограничивающих экспорт из РФ лома черных и цветных металлов, сообщается на сайте правительства по итогам совещания о совершенствовании порядка продажи лома чёрных и цветных металлов для нужд российской промышленности.

Так, ФАС, Минпромторгу, Минэкономразвития и Минфину поручено до 1 сентября внести в кабмин проект, согласно которому начиная с 1 января 2020 года продажа лома за рубеж должна будет происходить "исключительно посредством проведения биржевых торгов или в случае если лом был приобретён продавцом, заключающим такую сделку, на биржевых торгах".

При этом Минпромторгу, Минэкономразвития и ФАС РФ до 25 июня поручено внести в кабмин проект постановления о введении квоты на вывоз отходов и лома черных металлов за пределы РФ в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза.