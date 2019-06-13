Депутаты Поморья выступили с инициативами на Парламентской ассоциации СЗФО

АРХАНГЕЛЬСК, 13 июн – РИА Новости. Парламентарии Архангельской области на 56-й конференции Парламентской ассоциации Северо-Запада РФ предложили разрешить органам местного самоуправления составление протоколов об административных нарушениях, а также выдвинули инициативу в поддержку реализации инвестпроектов в области освоения лесов, говорится в пресс-релизе Архангельского областного Собрания депутатов.

В парламентском съезде, который завершился в Карелии, приняли участие более 40 представителей законодательных органов Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей, республик Карелии и Коми, Санкт-Петербурга и Ненецкого автономного округа. На обсуждение законодателей было вынесено более 30 вопросов – от поддержки многодетных семей и сельских аграриев до развития лесозаготовительных предприятий.

Председатель Архангельского областного собрания депутатов Екатерина Прокопьева выступила с законодательной инициативой, направленной на внесение изменений в статью 28.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Это позволит решить проблему составления представителями органов местного самоуправления протоколов об административных нарушениях в ходе муниципального контроля. В настоящее время КОАПП ограничивает данное право, в результате представители местных властей не могут воздействовать на нарушителей.

"Внесенная нами инициатива позволяет повысить эффективность муниципального контроля и дать возможность муниципальным образованиям составлять протоколы за правонарушения по различным основаниям", – приводится в сообщении комментарий Прокопьевой.

Кроме того, представители органов законодательной власти Северо-Запада России также поддержали предложение коллег из Архангельской области обратиться в Минпромтог РФ по вопросу о необходимости внесения изменений в Положение о подготовке и утверждении перечня приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. Проект документа коллегам-законодателям представил заместитель председателя областного Собрания Игорь Чесноков.

В обращении предлагается уточнить некоторые пункты положения для обеспечения успешной реализации уже действующих и будущих инвестпроектов. Нередко с момента поступления заявки на включение проекта в перечень инвестиционных и до принятия Минпромторгом соответствующего решения, запланированные ранее под заготовку сырья лесные участки передаются в аренду другим лесопользователям. Законодательная инициатива позволит избежать таких ситуаций.