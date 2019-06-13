Путин утвердил состав комитета по подготовке к 75-й годовщине Победы

Танк Т-14 "Армата" на военном параде, посвящённом годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото

Танк Т-14 "Армата" на военном параде, посвящённом годовщине Победы в Великой Отечественной войне

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил состав Оргкомитета по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, комитет возглавит глава администрации Кремля Антон Вайно, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кремля в четверг.

"Назначить руководителем Организационного комитета по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов руководителя администрации президента РФ Вайно Антона", - говорится в тексте распоряжения.

Кроме того, в состав оргкомитета вошел первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, министр культуры РФ Владимир Мединский, министр транспорта РФ Евгений Дитрих, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, министр обороны РФ Сергей Шойгу и другие.