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РИА Новости

В Ярославле бизнесмен получил 12 лет колонии за насилие над девочками

Вчера, 17:21
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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 июн - РИА Новости. Ярославский предприниматель приговорен судом к 12 годам колонии строгого режима за изнасилование в 2001 году 12-летней школьницы и насильственные действия сексуального характера в отношении еще четырех девочек в 2016 и 2017 годах, сообщило в четверг СУСК по региону.
По данным следствия, в период с сентября 2001 года по апрель 2003 года обвиняемый, находясь на территории заброшенных домов, неоднократно насиловал 12-летнюю девочку. Кроме того, по данным следствия, с декабря 2016 года по сентябрь 2017 года он неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении четырех девочек в возрасте от семи до девяти лет.
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"Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 12 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Отмечается, что приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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