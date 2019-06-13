В Ярославле бизнесмен получил 12 лет колонии за насилие над девочками

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 июн - РИА Новости. Ярославский предприниматель приговорен судом к 12 годам колонии строгого режима за изнасилование в 2001 году 12-летней школьницы и насильственные действия сексуального характера в отношении еще четырех девочек в 2016 и 2017 годах, сообщило в четверг СУСК по региону.

По данным следствия, в период с сентября 2001 года по апрель 2003 года обвиняемый, находясь на территории заброшенных домов, неоднократно насиловал 12-летнюю девочку. Кроме того, по данным следствия, с декабря 2016 года по сентябрь 2017 года он неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении четырех девочек в возрасте от семи до девяти лет.