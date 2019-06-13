В Тульской области рабочий пострадал при взрыве в цеху химкомбината

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Сотрудник Алексинского химического комбината в Тульской области получил травмы при технологической вспышке сырья в цеху, прокуратура проводит проверку, сообщила РИА Новости в четверг представитель регионального надзорного ведомства.

По словам собеседницы агентства, инцидент произошел 12 июня.

"Алексинской межрайонной прокуратурой проводится проверка по факту производственной аварии на Алексинском химическом комбинате. Как установлено, в одном из цехов предприятия произошла технологическая вспышка сырья. Пострадал рабочий... Прокуратурой района организована проверка по факту соблюдения требований к промышленной безопасности и законодательства об охране труда", - сказала она.

По первоначальным данным, отметила представитель прокуратуры, химических выбросов не произошло, требования, касающиеся охраны труда, соблюдались.