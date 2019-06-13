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РИА Новости

В Тульской области рабочий пострадал при взрыве в цеху химкомбината

Вчера, 17:17
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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Сотрудник Алексинского химического комбината в Тульской области получил травмы при технологической вспышке сырья в цеху, прокуратура проводит проверку, сообщила РИА Новости в четверг представитель регионального надзорного ведомства.
По словам собеседницы агентства, инцидент произошел 12 июня.
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"Алексинской межрайонной прокуратурой проводится проверка по факту производственной аварии на Алексинском химическом комбинате. Как установлено, в одном из цехов предприятия произошла технологическая вспышка сырья. Пострадал рабочий... Прокуратурой района организована проверка по факту соблюдения требований к промышленной безопасности и законодательства об охране труда", - сказала она.
По первоначальным данным, отметила представитель прокуратуры, химических выбросов не произошло, требования, касающиеся охраны труда, соблюдались.
Представитель комбината в свою очередь сообщила РИА Новости, что в настоящее время в причинах инцидента разбирается комиссия предприятия, только после этого будет озвучена официальная версия произошедшего.
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