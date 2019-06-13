Кучма обсудил с представителем ООН выполнение соглашений по Донбассу

Бывший президент Украины Леонид Кучма во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве

КИЕВ, 13 июн - РИА Новости. Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма встретился с координатором ООН по гуманитарным вопросам на Украине Оснатой Лубрани, они обсудили ход выполнения минских соглашений, сообщила в четверг пресс-секретарь Кучмы Дарья Олифер.

"Беседа состоялась по просьбе Лубрани. Она поблагодарила Леонида Кучму за его участие в процессе мирного урегулирования конфликта. В разговоре обсудили ход выполнения минских соглашений… Участники встречи договорились о продолжении контактов на постоянной основе", - написала Олифер на своей странице в Facebook.

Кучма отметил необходимость выполнения блока безопасности минских соглашений, в частности полноценное прекращения огня. Также он заявил, что все шаги по имплементации минских договоренностей должны проходить только на основе взаимности. Лубрани сообщила, что генсек ООН Антониу Гуттереш внимательно следит за выполнением минских соглашений.