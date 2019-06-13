Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-13T17:14Z
https://ria.ru/20190613/1555545319.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155521/26/1555212634_0:199:2913:1838_1036x0_80_0_0_5a7127041748acd55b7e46544163dbf8.jpg
РИА Новости

Кучма обсудил с представителем ООН выполнение соглашений по Донбассу

Вчера, 17:14
652
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБывший президент Украины Леонид Кучма во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве
Бывший президент Украины Леонид Кучма во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 13 июн - РИА Новости. Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма встретился с координатором ООН по гуманитарным вопросам на Украине Оснатой Лубрани, они обсудили ход выполнения минских соглашений, сообщила в четверг пресс-секретарь Кучмы Дарья Олифер.
"Беседа состоялась по просьбе Лубрани. Она поблагодарила Леонида Кучму за его участие в процессе мирного урегулирования конфликта. В разговоре обсудили ход выполнения минских соглашений… Участники встречи договорились о продолжении контактов на постоянной основе", - написала Олифер на своей странице в Facebook.
Кучма отметил необходимость выполнения блока безопасности минских соглашений, в частности полноценное прекращения огня. Также он заявил, что все шаги по имплементации минских договоренностей должны проходить только на основе взаимности. Лубрани сообщила, что генсек ООН Антониу Гуттереш внимательно следит за выполнением минских соглашений.
"Крайне важно, чтобы голос ООН по украинскому вопросу слышали во всем мире. Надеюсь, что этот голос будет сильным. Мы хотим видеть вашу объективную позицию и оценку событий", — цитирует Кучму Олифер.
Представитель Украины Леонид Кучма
9 июня, 13:36
Волкер пожелал Кучме успехов на переговорах по Донбассу
350000
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРДарья ОлиферДонбассЛеонид КучмаООНУкраинаВ мире
Рекомендуем
Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
Володин озвучил условие подачи Россией заявки на возвращение в ПАСЕ
РИА
Новости
и рейдовый буксир Яны Капу ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
В Сети высмеяли отказ Украины послать корабли в Керченский пролив
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров
В Кремле прокомментировали инцидент с танкерами в Оманском заливе
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Косачев предположил реакцию США на инцидент в Оманском заливе
Лента
новостей
Газодобывающее предприятие на Украине
Россия готова продлить газовый контракт с Украиной
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина
В ОП прокомментировали запрет в Латвии формы СССР наравне с нацистской
Бывший немецкий бункер в польских Мамерках, где предположительно может быть обнаружена Янтарная комната
Янтарную комнату могут найти в конце июня, считает польский историк
Полицейские сопровождают Александра Винника в греческом городе Салоники
Москалькова прокомментировала запрос США на экстрадицию Винника
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
ВМС США оказали помощь в спасении экипажей танкеров в Оманском заливе
Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович
Шефчович: план на случай отсутствия транзита газа через Украину не нужен
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и адвокат Андрей Доманский в Верховном суде Украины. 20 марта 2019
Москалькова назвала возможную цель действий Украины по делу Вышинского
Киевский торт украинской кондитерской корпорации Рошен
Украинский суд разрешил перевязывать красной лентой только торты Roshen
Юрий Бойко
Бойко пообещал прямые переговоры с ДНР и ЛНР при победе на выборах в Раду
Вице-президент Еврокомиссии, отвечающий за энергетику, Гюнтер Эттингер
В ЕК призвали Россию, США и Турцию вести переговоры с ЕС как единым целым
Министр энергетики РФ Александр Новак
Новак обсудил с Шефчовичем транзит газа через Украину
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:41В США не намерены переименовывать городок, названный в честь Киева
03:35В Чили произошло землетрясение магнитудой 6
03:35В Сбербанке рассказали о планах отказаться от традиционных банкоматов
03:34Ветеран Второй мировой войны встретился с возлюбленной через 75 лет разлуки
03:34Суд в США огласит приговор россиянину Тищенко 19 июня
03:30Исследование выявило рекордное число заявок на займы в МФО
03:27Названа средняя цена выпускных платьев в Москве
03:22Бывший астронавт НАСА рассказал о требованиях к участникам миссий на Марс
03:11Россиянам могут запретить держать дома крокодилов, антилоп и акул
03:02Московских студентов выгнали из общежития за рождение ребенка
03:01В Нью-Йорке отменили освобождение от прививок из-за религиозных взглядов
02:43Сингапур и Британия намерены усилить борьбу с финансовой киберпреступностью
02:40В МИД сообщили об увеличении поставок грузинских товаров в Россию
02:38Иран отверг "необоснованные" обвинения США по инциденту в Оманском заливе
02:32Минобороны провело диктант к 75-летию снятия блокады Ленинграда
02:25Экс-депутат Рады показал, чем обернулась блокада Крыма для украинцев
02:19На "Кинотавре" представили фильм Нигины Сайфуллаевой "Верность"
02:15Британским компаниям посоветовали осторожно использовать технику Huawei
02:12В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
02:08Мадуро поблагодарил основателя Pink Floyd за поддержку Венесуэлы
Лента новостейМолния