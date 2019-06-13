Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-13T17:13Z
https://ria.ru/20190613/1555545304.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости
Ростовская область

Для ростовской молодежи создадут механизм мотивации для участия в выборах

Вчера, 17:13
73
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июн – РИА Новости. Депутаты молодежного парламента при законодательном собрании Ростовской области разработают механизм мотивации молодежи для участия в избирательных процессах, сообщила журналистам глава комитета областного парламента по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике депутат Екатерина Стенякина.
В четверг состоялось первое заседание молодежного парламента при законодательном собрании Ростовской области пятого созыва.
По словам Стенякиной, в следующем году в регионе состоятся выборы губернатора, а также выборы в органы представительной власти муниципалитетов. "Важно, что молодые ребята, пройдя сами систему выборов, говорят о разработке механизмов мотивации участия молодежи в избирательных процессах… в качестве голосующего, организатора выборов, наблюдателя, возможно, в качестве члена участковой избирательной комиссии", - сказала она.
Дети в бассейне
31 мая, 17:33
Ростовские депутаты предложили включить в школьную программу плавание
Еще одна инициатива молодых депутатов касается установления исторической справедливости. Так, на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге, где похоронены более 470 тысяч освободителей Ленинграда, до сих пор нет мемориальной плиты воинам из Ростовской области. При этом, по данным военкомата региона, в Ленинградскую область были призваны более 20 тысяч ростовчан, из которых более 6,5 тысячи погибли и захоронены на Пискаревском кладбище.
"Ребята выяснили процедуру – необходимо обращение губернатора (Ростовской области Василия) Голубева в адрес и.о. губернатора Санкт-Петербурга. После этого мы можем получить разрешение, и на Пискаревском кладбище появится мемориальная плита, посвященная жителям области, которые сражались в Ленинграде", - отметила депутат.
Председатель законодательного собрания региона Александр Ищенко отметил, что многие инициативы молодежного парламента предыдущих созывов уже стали областными и федеральными законами. "Например, закон о запрете слабоалкогольных энергетиков стал федеральным законом, запрет продажи вейпов несовершеннолетним и курения в общественных местах – областным законом", - отметил он.
31 мая, 14:14
Ростовская область получила еще 38 "Газелей" по проекту "Старшее поколение"
010003
Обсудить 0
Ростовская областьРостовская областьПолитика
Рекомендуем
Танк Т-14 Армата на военном параде, посвящённом годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Путин утвердил состав комитета по подготовке к 75-й годовщине Победы
РИА
Новости
Вид на Южно-Сахалинск. Архивное фото
На Сахалине стартовала кампания по выборам губернатора
Встреча с учителем в школе
В подмосковной Лобне в 2023 году построят школу на 1,1 тысячи мест
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
Иран отверг "необоснованные" обвинения США по инциденту в Оманском заливе
Лента
новостей
В Ростовской области отремонтируют 70 объектов культурного наследия
Юные читатели с книгами на ежегодном российском книжном фестивале на Красной площади
Книжный фестиваль "Красная площадь" посетили около 300 тысяч человек
Храм за колючей проволокой
Вучич попросил власти Черногории не принимать закон в ущерб Сербской церкви
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Ямал и Total продолжат сотрудничать в сферах экономики и культуры
Кинорежиссер Александр Золотухин
На "Кинотавре" представили фильм Александра Золотухина "Мальчик русский"
Александр Жаров во время интервью на стенде МИА Россия сегодня в конгрессно-выставочном центре Экспофорум на Петербургском международном экономическом форуме. 6 июня 2019
Роскомнадзор проверит сервис TikTok на соблюдение российских законов
Руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы Алексей Фурсин
Алексей Фурсин: куда приходит бизнес, должна приходить инфраструктура
МЧС предупредило о возможном подъеме уровня воды в реках Кубани
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле отреагировали на появление девушки в футболке в поддержку Голунова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова назвала дело Голунова ложкой дегтя для правоохранителей
Председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
В Госдуме обсудят помощь гражданам, оказавшимся в тюрьме за рубежом
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:41В США не намерены переименовывать городок, названный в честь Киева
03:35В Чили произошло землетрясение магнитудой 6
03:35В Сбербанке рассказали о планах отказаться от традиционных банкоматов
03:34Ветеран Второй мировой войны встретился с возлюбленной через 75 лет разлуки
03:34Суд в США огласит приговор россиянину Тищенко 19 июня
03:30Исследование выявило рекордное число заявок на займы в МФО
03:27Названа средняя цена выпускных платьев в Москве
03:22Бывший астронавт НАСА рассказал о требованиях к участникам миссий на Марс
03:11Россиянам могут запретить держать дома крокодилов, антилоп и акул
03:02Московских студентов выгнали из общежития за рождение ребенка
03:01В Нью-Йорке отменили освобождение от прививок из-за религиозных взглядов
02:43Сингапур и Британия намерены усилить борьбу с финансовой киберпреступностью
02:40В МИД сообщили об увеличении поставок грузинских товаров в Россию
02:38Иран отверг "необоснованные" обвинения США по инциденту в Оманском заливе
02:32Минобороны провело диктант к 75-летию снятия блокады Ленинграда
02:25Экс-депутат Рады показал, чем обернулась блокада Крыма для украинцев
02:19На "Кинотавре" представили фильм Нигины Сайфуллаевой "Верность"
02:15Британским компаниям посоветовали осторожно использовать технику Huawei
02:12В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
02:08Мадуро поблагодарил основателя Pink Floyd за поддержку Венесуэлы
Лента новостейМолния