Для ростовской молодежи создадут механизм мотивации для участия в выборах

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июн – РИА Новости. Депутаты молодежного парламента при законодательном собрании Ростовской области разработают механизм мотивации молодежи для участия в избирательных процессах, сообщила журналистам глава комитета областного парламента по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике депутат Екатерина Стенякина.

В четверг состоялось первое заседание молодежного парламента при законодательном собрании Ростовской области пятого созыва.

По словам Стенякиной, в следующем году в регионе состоятся выборы губернатора, а также выборы в органы представительной власти муниципалитетов. "Важно, что молодые ребята, пройдя сами систему выборов, говорят о разработке механизмов мотивации участия молодежи в избирательных процессах… в качестве голосующего, организатора выборов, наблюдателя, возможно, в качестве члена участковой избирательной комиссии", - сказала она.

Еще одна инициатива молодых депутатов касается установления исторической справедливости. Так, на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге, где похоронены более 470 тысяч освободителей Ленинграда, до сих пор нет мемориальной плиты воинам из Ростовской области. При этом, по данным военкомата региона, в Ленинградскую область были призваны более 20 тысяч ростовчан, из которых более 6,5 тысячи погибли и захоронены на Пискаревском кладбище.

"Ребята выяснили процедуру – необходимо обращение губернатора (Ростовской области Василия) Голубева в адрес и.о. губернатора Санкт-Петербурга. После этого мы можем получить разрешение, и на Пискаревском кладбище появится мемориальная плита, посвященная жителям области, которые сражались в Ленинграде", - отметила депутат.