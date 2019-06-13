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РИА Новости

Эксперты рассказали о перспективах развития искусственного интеллекта в РФ

Вчера, 17:10
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Эксперты на семинаре международного дискуссионного клуба "Валдай", посвящённого пленарному заседанию ПМЭФ, назвали наиболее перспективные области развития искусственного интеллекта в РФ.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании на ПМЭФ сообщил, что в ближайшее время будет подписан указ о реализации национальной стратегии в области искусственного интеллекта.
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"Я думаю только об одном, что единственная площадка, центр технологического развития у нас в стране - это армия и ОПК... Я не верю в искусственный интеллект Грефа, но военный искусственный интеллект - да, это новая тема", - сказал генеральный директор УК "Спутник - Управление капиталом" Александр Лосев.
По его словам, развивать искусственный интеллект в рамках программы вооружений и киберзащиты — это то, что Россия может делать как самостоятельно, так и в партнерстве с Китаем, уверен эксперт. "В принципе третью мировую войну можно выиграть за секунды, если взять под контроль всю ключевую инфраструктуру противника", - отметил Лосев.
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В свою очередь другой участник семинара, главный экономист ВЭБ Андрей Клепач, заявил, что перспективные наработки в цифровой области у России есть и в гражданском секторе - в качестве примера он привел центр кибербезопасности Сбербанка, аналогов которому, по мнению эксперта, нет в военной сфере.
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