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РИА Новости

Москалькова прокомментировала запрос США на экстрадицию Винника

Вчера, 16:56
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© AP Photo / Giannis PapanikosПолицейские сопровождают Александра Винника в греческом городе Салоники
Полицейские сопровождают Александра Винника в греческом городе Салоники
© AP Photo / Giannis Papanikos
Полицейские сопровождают Александра Винника в греческом городе Салоники. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россиянин Александр Винник, арестованный в Греции по запросу США, с точки зрения международного и гуманитарного права, имеет больше преимуществ для экстрадиции в Россию, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Винник был арестован в Греции в июле 2017 года по запросу США, где его обвиняют в незаконном создании биржи криптовалют и отмывании 4-9 миллиардов долларов через ныне не существующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е. Винник вину не признает. Его выдачи добиваются также Россия и Франция. Винник согласен на выдачу в Россию. Его содержат в предварительном заключении более 20 месяцев без приговора суда и без предъявления обвинений.
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"Совершенно поразительная ситуация. Она связана с тем, что греческий суд вынес решение одновременно экстрадировать его в США, во Францию и в Россию. С точки зрения и гуманитарного права, и норм международного права, он имеет больше преимуществ для экстрадиции в Россию... однако греческая сторона тянет и не выносит решение уже в течение двух лет", - сказала Москалькова в интервью RT.
Омбудсмен добавила, что находится постоянно на связи с адвокатом Винника. "Я направила обращение в международные организации, комиссару Совета Европы Дуне Миятович, верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет. И нашла отклик в их сердцах. Очень надеюсь, что они, со своей стороны, смогут как-то повлиять на эту ситуацию", - отметила она.
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