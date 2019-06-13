Москалькова прокомментировала запрос США на экстрадицию Винника

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россиянин Александр Винник, арестованный в Греции по запросу США, с точки зрения международного и гуманитарного права, имеет больше преимуществ для экстрадиции в Россию, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Винник был арестован в Греции в июле 2017 года по запросу США, где его обвиняют в незаконном создании биржи криптовалют и отмывании 4-9 миллиардов долларов через ныне не существующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е. Винник вину не признает. Его выдачи добиваются также Россия и Франция. Винник согласен на выдачу в Россию. Его содержат в предварительном заключении более 20 месяцев без приговора суда и без предъявления обвинений.

"Совершенно поразительная ситуация. Она связана с тем, что греческий суд вынес решение одновременно экстрадировать его в США, во Францию и в Россию. С точки зрения и гуманитарного права, и норм международного права, он имеет больше преимуществ для экстрадиции в Россию... однако греческая сторона тянет и не выносит решение уже в течение двух лет", - сказала Москалькова в интервью RT