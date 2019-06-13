В подмосковной Лобне в 2023 году построят школу на 1,1 тысячи мест

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Общеобразовательное учреждение на 1,1 тысячи школьников откроется в 2023 году в микрорайоне Катюшки городского округа Лобня, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

"Контракт на разработку проектной документации для строительства заключен с ООО "Строительно-монтажное управление-55". Принять учеников новая школа сможет в 2023 году", - цитирует пресс-служба министра Руслана Тагиева.

Ранее сообщалось, что в 2020 году в Московской области начнут строить около 35 школ. На строительство социальных объектов в Подмосковье в ближайшие пять лет выделено около 155 миллиардов рублей.