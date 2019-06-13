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РИА Новости
Новости Подмосковья

В подмосковной Лобне в 2023 году построят школу на 1,1 тысячи мест

Вчера, 16:29
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© Depositphotos / belchonockВстреча с учителем в школе
Встреча с учителем в школе
© Depositphotos / belchonock
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Общеобразовательное учреждение на 1,1 тысячи школьников откроется в 2023 году в микрорайоне Катюшки городского округа Лобня, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

"Контракт на разработку проектной документации для строительства заключен с ООО "Строительно-монтажное управление-55". Принять учеников новая школа сможет в 2023 году", - цитирует пресс-служба министра Руслана Тагиева.

Отмечается, что помимо учебных классов в здании школы предусмотрено размещение лабораторий, мастерских, столовой, медицинского блока, библиотеки, спортивного и актового залов. Заказчиком строительства выступает администрация муниципалитета.
Ранее сообщалось, что в 2020 году в Московской области начнут строить около 35 школ. На строительство социальных объектов в Подмосковье в ближайшие пять лет выделено около 155 миллиардов рублей.
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