Удар по дата-центрам превратит Европу в антиутопию, заявил эксперт

"Удар обычными ракетами по дата-центрам и даже по (системам - Прим. ред.) их охлаждения - и всё, ваш счет - ноль, ваше имя стерто в иероглифы, потому что все в цифре. В магазин не завозятся продукты, на заправках нет бензина, миллионы мигрантов. Европа за полгода превращается в страшную антиутопию, и половина населения погибает", - описал эксперт свое видение.