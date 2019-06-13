Удар по дата-центрам превратит Европу в антиутопию, заявил эксперт

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Уничтожение серверов с большим количеством данных может спровоцировать глобальный кризис, способный превратить Европу в антиутопию за полгода, считает генеральный директор УК "Спутник - Управление капиталом" Александр Лосев.
Тема цифровизации была поднята в ходе семинара международного дискуссионного клуба "Валдай", посвященного пленарному заседанию Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Лосев назвал цифровизацию "главной уязвимостью современного мира".
"Удар обычными ракетами по дата-центрам и даже по (системам - Прим. ред.) их охлаждения - и всё, ваш счет - ноль, ваше имя стерто в иероглифы, потому что все в цифре. В магазин не завозятся продукты, на заправках нет бензина, миллионы мигрантов. Европа за полгода превращается в страшную антиутопию, и половина населения погибает", - описал эксперт свое видение.