Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-13T16:28Z
https://ria.ru/20190613/1555543270.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152604/34/1526043401_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_7f53b0c32f1aade1ff0d9b5cab7c587d.jpg
РИА Новости

Удар по дата-центрам превратит Европу в антиутопию, заявил эксперт

Вчера, 16:28
1679
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСетевое оборудование в серверной
Сетевое оборудование в серверной
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Сетевое оборудование в серверной. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Уничтожение серверов с большим количеством данных может спровоцировать глобальный кризис, способный превратить Европу в антиутопию за полгода, считает генеральный директор УК "Спутник - Управление капиталом" Александр Лосев.
Тема цифровизации была поднята в ходе семинара международного дискуссионного клуба "Валдай", посвященного пленарному заседанию Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Силуэт с капюшоном
26 января, 08:00
Поколение iGen: ученые обнаружили ахиллесову пяту современной молодежи
Лосев назвал цифровизацию "главной уязвимостью современного мира".
"Удар обычными ракетами по дата-центрам и даже по (системам - Прим. ред.) их охлаждения - и всё, ваш счет - ноль, ваше имя стерто в иероглифы, потому что все в цифре. В магазин не завозятся продукты, на заправках нет бензина, миллионы мигрантов. Европа за полгода превращается в страшную антиутопию, и половина населения погибает", - описал эксперт свое видение.
65123503
Обсудить 2
ЕвропаТехнологии
Рекомендуем
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Косачев предположил реакцию США на инцидент в Оманском заливе
РИА
Новости
Американский истребитель F-35B Lightning II совершает посадку на палубу десантного корабля типа Уосп
СМИ рассказали о недостатках новейшего американского истребителя
Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
Володин озвучил условие подачи Россией заявки на возвращение в ПАСЕ
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Киргизию
Моди предложил Путину провести встречу Россия-Индия-Китай
Лента
новостей
Эксперт назвал отстраненных Путиным генералов "настоящими профессионалами"
и рейдовый буксир Яны Капу ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
В Сети высмеяли отказ Украины послать корабли в Керченский пролив
Сотрудница дополнительного офиса Сбербанка в зале обслуживания физических и юридических лиц
В Сбербанке объяснили требование о пояснении источника дохода клиентов
Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович
Шефчович: план на случай отсутствия транзита газа через Украину не нужен
Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди
Путин пригласил Моди приехать на ВЭФ в качестве главного гостя
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
ВМС США оказали помощь в спасении экипажей танкеров в Оманском заливе
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
ОЗХО начала расследование утечки документа об инциденте в сирийской Думе
Газодобывающее предприятие на Украине
Россия готова продлить газовый контракт с Украиной
Исторический центр города Сиена в Италии
Эксперты назвали страны, в которых россияне мечтают встретить старость
В Турции выразили обеспокоенность из-за письма Пентагона по С-400
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев ответил на слова Дуды о превосходстве поляков над русскими
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:41В США не намерены переименовывать городок, названный в честь Киева
03:35В Чили произошло землетрясение магнитудой 6
03:35В Сбербанке рассказали о планах отказаться от традиционных банкоматов
03:34Ветеран Второй мировой войны встретился с возлюбленной через 75 лет разлуки
03:34Суд в США огласит приговор россиянину Тищенко 19 июня
03:30Исследование выявило рекордное число заявок на займы в МФО
03:27Названа средняя цена выпускных платьев в Москве
03:22Бывший астронавт НАСА рассказал о требованиях к участникам миссий на Марс
03:11Россиянам могут запретить держать дома крокодилов, антилоп и акул
03:02Московских студентов выгнали из общежития за рождение ребенка
03:01В Нью-Йорке отменили освобождение от прививок из-за религиозных взглядов
02:43Сингапур и Британия намерены усилить борьбу с финансовой киберпреступностью
02:40В МИД сообщили об увеличении поставок грузинских товаров в Россию
02:38Иран отверг "необоснованные" обвинения США по инциденту в Оманском заливе
02:32Минобороны провело диктант к 75-летию снятия блокады Ленинграда
02:25Экс-депутат Рады показал, чем обернулась блокада Крыма для украинцев
02:19На "Кинотавре" представили фильм Нигины Сайфуллаевой "Верность"
02:15Британским компаниям посоветовали осторожно использовать технику Huawei
02:12В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
02:08Мадуро поблагодарил основателя Pink Floyd за поддержку Венесуэлы
Лента новостейМолния