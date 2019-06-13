Путин пригласил Моди приехать на ВЭФ в качестве главного гостя

БИШКЕК, 13 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди приехать в качестве главного гостя на Восточный экономический форум.

Глава государства в Бишкеке провел беседу с индийским премьером.

"Я хочу Вас пригласить в качестве главного гостя на Восточный экономический форум во Владивостоке в сентябре этого года", - сказал Путин.

Он также выразил надежду, что после переизбрания Моди на пост премьер-министра будет продолжена совместная работа на пользу развития двусторонних отношений.

"У нас впереди - очень большая повестка дня и не только в ходе работы здесь, в Бишкеке, но и на различных площадках, которые мы имеем в виду использовать для дальнейшего общения", - подчеркнул российский лидер.

"Они развивались поступательно, в том числе благодаря вашим личным усилиям, вашему вниманию к российско-индийским отношениям", - сказал российский лидер.

Он отметил, что в связи с этим Моди был награжден высшей государственной наградой РФ - орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

С российской стороны в беседе принимали участие глава МИД Сергей Лавров, помощник главы государства Юрий Ушаков, заместитель министра экономического развития Тимур Максимов, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, гендиректор АО "РЖД" Олег Белозеров, глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.