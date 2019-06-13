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РИА Новости

Путин пригласил Моди приехать на ВЭФ в качестве главного гостя

Вчера, 16:23
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВладимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди
Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
БИШКЕК, 13 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди приехать в качестве главного гостя на Восточный экономический форум.
Глава государства в Бишкеке провел беседу с индийским премьером.
"Я хочу Вас пригласить в качестве главного гостя на Восточный экономический форум во Владивостоке в сентябре этого года", - сказал Путин.
Он также выразил надежду, что после переизбрания Моди на пост премьер-министра будет продолжена совместная работа на пользу развития двусторонних отношений.
"У нас впереди - очень большая повестка дня и не только в ходе работы здесь, в Бишкеке, но и на различных площадках, которые мы имеем в виду использовать для дальнейшего общения", - подчеркнул российский лидер.
"Они развивались поступательно, в том числе благодаря вашим личным усилиям, вашему вниманию к российско-индийским отношениям", - сказал российский лидер.
Он отметил, что в связи с этим Моди был награжден высшей государственной наградой РФ - орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
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С российской стороны в беседе принимали участие глава МИД Сергей Лавров, помощник главы государства Юрий Ушаков, заместитель министра экономического развития Тимур Максимов, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, гендиректор АО "РЖД" Олег Белозеров, глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Индийская делегация была представлена советником премьер-министра по национальной безопасности, первым замминистра иностранных дел, вторым секретарем премьер-министра, директором департамента внешнеполитического информационного обеспечения МИДа республики, директором департамента Евразии, личным секретарем премьер-министра..
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