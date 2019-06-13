В Ессентуках погиб человек при нападении неизвестных на склад магазина

"По данным следствия, вечером 12 июня текущего года двое неизвестных в тряпичных масках с автоматическим оружием с целью разбоя пробрались на территорию склада одного из магазинов в поселке города Ессентуки и из автоматического оружия расстреляли находившегося там 34-летнего мужчину. Также ими тяжело ранены еще двое мужчин, находившихся там же. Сейчас они госпитализированы в реанимационное отделение больницы", - говорится в сообщении.