В Ессентуках погиб человек при нападении неизвестных на склад магазина

ПЯТИГОРСК, 13 июн - РИА Новости. Один человек погиб, двое госпитализированы в результате нападения неизвестных с оружием на склад магазина в Ессентуках, сообщает следственное управление СК по Ставропольскому краю.
"По данным следствия, вечером 12 июня текущего года двое неизвестных в тряпичных масках с автоматическим оружием с целью разбоя пробрались на территорию склада одного из магазинов в поселке города Ессентуки и из автоматического оружия расстреляли находившегося там 34-летнего мужчину. Также ими тяжело ранены еще двое мужчин, находившихся там же. Сейчас они госпитализированы в реанимационное отделение больницы", - говорится в сообщении.
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Установлено, что нападавшие похитили деньги, находившиеся при потерпевших, отметили в СК.
Возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ "убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений", "покушение на убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений", "разбой", "незаконный оборот оружия", добавили в ведомстве.
"На месте совершения преступления работает следственная группа, состоящая из следователей, следователей-криминалистов и полицейских. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор необходимой доказательственной базы и установление лиц, совершивших преступление. Расследование уголовного дела продолжается", - отмечено в сообщении.