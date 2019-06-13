Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-13T16:07Z
https://ria.ru/20190613/1555542527.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Ессентуках погиб человек при нападении неизвестных на склад магазина

Вчера, 16:07
1980
ПЯТИГОРСК, 13 июн - РИА Новости. Один человек погиб, двое госпитализированы в результате нападения неизвестных с оружием на склад магазина в Ессентуках, сообщает следственное управление СК по Ставропольскому краю.
"По данным следствия, вечером 12 июня текущего года двое неизвестных в тряпичных масках с автоматическим оружием с целью разбоя пробрались на территорию склада одного из магазинов в поселке города Ессентуки и из автоматического оружия расстреляли находившегося там 34-летнего мужчину. Также ими тяжело ранены еще двое мужчин, находившихся там же. Сейчас они госпитализированы в реанимационное отделение больницы", - говорится в сообщении.
Стоп-кадр записи камеры видеонаблюдения на месте убийства директора торгового центра в Солнечногорском районе Московской области
4 июня, 14:11
В Подмосковье убили директора торгового центра
Установлено, что нападавшие похитили деньги, находившиеся при потерпевших, отметили в СК.
Возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ "убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений", "покушение на убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений", "разбой", "незаконный оборот оружия", добавили в ведомстве.
"На месте совершения преступления работает следственная группа, состоящая из следователей, следователей-криминалистов и полицейских. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор необходимой доказательственной базы и установление лиц, совершивших преступление. Расследование уголовного дела продолжается", - отмечено в сообщении.
0010104
Обсудить 0
Ставропольский крайПроисшествия
Рекомендуем
В Москве электричка насмерть сбила двух человек
РИА
Новости
Фрида Кало. Автопортрет с обезьянкой. 1945
В Мексике впервые обнаружили запись голоса Фриды Кало
Человек, сфотографированный в Сочи после ДТП и похожий на главу кущевской банды Сергея Цапка
Кубанская прокуратура установила личность "воскресшего" Цапка
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Косачев предположил реакцию США на инцидент в Оманском заливе
Лента
новостей
Житель Югры украл иконы из пришкольной часовни и поджег ее
Сетевое оборудование в серверной
Удар по дата-центрам превратит Европу в антиутопию, заявил эксперт
В Азербайджане арестовали журналиста по подозрению в измене Родине
Эксперт назвал отстраненных Путиным генералов "настоящими профессионалами"
Юрий Бойко
Бойко пообещал прямые переговоры с ДНР и ЛНР при победе на выборах в Раду
Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
Володин озвучил условие подачи Россией заявки на возвращение в ПАСЕ
Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди
Путин пригласил Моди приехать на ВЭФ в качестве главного гостя
Сотрудница дополнительного офиса Сбербанка в зале обслуживания физических и юридических лиц
В Сбербанке объяснили требование о пояснении источника дохода клиентов
На юге Москвы ограбили банк
Площадь Независимости в Киеве
В Сети высмеяли решение США переименовать Киев
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
ВМС США оказали помощь в спасении экипажей танкеров в Оманском заливе
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:41В США не намерены переименовывать городок, названный в честь Киева
03:35В Чили произошло землетрясение магнитудой 6
03:35В Сбербанке рассказали о планах отказаться от традиционных банкоматов
03:34Ветеран Второй мировой войны встретился с возлюбленной через 75 лет разлуки
03:34Суд в США огласит приговор россиянину Тищенко 19 июня
03:30Исследование выявило рекордное число заявок на займы в МФО
03:27Названа средняя цена выпускных платьев в Москве
03:22Бывший астронавт НАСА рассказал о требованиях к участникам миссий на Марс
03:11Россиянам могут запретить держать дома крокодилов, антилоп и акул
03:02Московских студентов выгнали из общежития за рождение ребенка
03:01В Нью-Йорке отменили освобождение от прививок из-за религиозных взглядов
02:43Сингапур и Британия намерены усилить борьбу с финансовой киберпреступностью
02:40В МИД сообщили об увеличении поставок грузинских товаров в Россию
02:38Иран отверг "необоснованные" обвинения США по инциденту в Оманском заливе
02:32Минобороны провело диктант к 75-летию снятия блокады Ленинграда
02:25Экс-депутат Рады показал, чем обернулась блокада Крыма для украинцев
02:19На "Кинотавре" представили фильм Нигины Сайфуллаевой "Верность"
02:15Британским компаниям посоветовали осторожно использовать технику Huawei
02:12В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
02:08Мадуро поблагодарил основателя Pink Floyd за поддержку Венесуэлы
Лента новостейМолния