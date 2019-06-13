Налоговые льготы на прибыль вернули организациям Московской области

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. На заседании Московской областной думы депутаты рассмотрели законопроект, согласно которому органы госвласти начнут предоставлять налоговые льготы на прибыль организаций в прежнем объеме, сообщил телеканал . На заседании Московской областной думы депутаты рассмотрели законопроект, согласно которому органы госвласти начнут предоставлять налоговые льготы на прибыль организаций в прежнем объеме, сообщил телеканал "360"

3 августа прошлого года, после принятия федерального закона, органы государственной власти субъектов РФ потеряли право на установку налоговых льгот на прибыль организаций, которая частично поступает в региональный бюджет.

Депутаты Мособлдумы представили законопроект, после принятия которого местные власти смогут предоставлять налоговые льготы так, как это было до августа 2018-го. Благодаря этому повысится финансовая самостоятельность регионов России, что положительно скажется на малом и среднем бизнесе.