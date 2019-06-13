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РИА Новости
Новости Подмосковья

Налоговые льготы на прибыль вернули организациям Московской области

Вчера, 15:58
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоРабота налоговой инспекции
Работа налоговой инспекции
© РИА Новости / Игорь Зарембо
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. На заседании Московской областной думы депутаты рассмотрели законопроект, согласно которому органы госвласти начнут предоставлять налоговые льготы на прибыль организаций в прежнем объеме, сообщил телеканал "360".
3 августа прошлого года, после принятия федерального закона, органы государственной власти субъектов РФ потеряли право на установку налоговых льгот на прибыль организаций, которая частично поступает в региональный бюджет.
Депутаты Мособлдумы представили законопроект, после принятия которого местные власти смогут предоставлять налоговые льготы так, как это было до августа 2018-го. Благодаря этому повысится финансовая самостоятельность регионов России, что положительно скажется на малом и среднем бизнесе.
Кроме того, ставку могут понизить для отдельных категорий налогоплательщиков, однако ее нельзя устанавливать ниже 13,5%.
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