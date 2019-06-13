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РИА Новости
Новости Подмосковья

В Чехове и Орехово‐Зуеве началось анонимное тестирование на ВИЧ

Вчера, 15:59
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© РИА Новости / Максим БогодвидТест-кассеты с образцами крови
Тест-кассеты с образцами крови
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. В городские округа Чехов и Орехово-Зуевский приехали мобильные бригады Московского областного центра СПИД с целью провести анонимное тестирование на наличие ВИЧ-инфекции. Принять участие в акции может любой желающий, сообщил телеканал "360".
Мобильные бригады работали на территории Чеховской и Орехово-Зуевской больниц. Исследование на наличие ВИЧ-инфекции проводят врач-эпидемиолог, врач-инфекционист и медицинская сестра. При необходимости пациента направляют в центр для более детального обследования и назначения антиретровирусной терапии.
"Основная цель таких мероприятий — повысить информированность жителей Подмосковья о таком опасном заболевании, как ВИЧ. Осведомленность о собственном ВИЧ-статусе — такая же забота о здоровье, как правильное питание и физическая активность", — рассказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.
По его словам, за 2018 год на наличие ВИЧ-инфекции протестировали почти 1,8 миллиона жителей Подмосковья.
Следующая подобная акция состоится 20 июня в Раменском районе и Балашихе.
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Орехово-ЗуевоЧеховНовости ПодмосковьяМосковская область
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