В Чехове и Орехово‐Зуеве началось анонимное тестирование на ВИЧ

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. В городские округа Чехов и Орехово-Зуевский приехали мобильные бригады Московского областного центра СПИД с целью провести анонимное тестирование на наличие ВИЧ-инфекции. Принять участие в акции может любой желающий, сообщил телеканал . В городские округа Чехов и Орехово-Зуевский приехали мобильные бригады Московского областного центра СПИД с целью провести анонимное тестирование на наличие ВИЧ-инфекции. Принять участие в акции может любой желающий, сообщил телеканал "360"

Мобильные бригады работали на территории Чеховской и Орехово-Зуевской больниц. Исследование на наличие ВИЧ-инфекции проводят врач-эпидемиолог, врач-инфекционист и медицинская сестра. При необходимости пациента направляют в центр для более детального обследования и назначения антиретровирусной терапии.

"Основная цель таких мероприятий — повысить информированность жителей Подмосковья о таком опасном заболевании, как ВИЧ. Осведомленность о собственном ВИЧ-статусе — такая же забота о здоровье, как правильное питание и физическая активность", — рассказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.

По его словам, за 2018 год на наличие ВИЧ-инфекции протестировали почти 1,8 миллиона жителей Подмосковья.