На полигоне "Кучино" начался завершающий этап рекультивации

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Рекультивация на закрытом полигоне твердых бытовых отходов "Кучино" в подмосковной Балашихе выходит на завершающий этап. Об этом сообщает телеканал "360".
В настоящее время происходит формирование тела полигона, которое завершено на 97%. Уже отработанные склоны обсыпают грунтом и укладывают на них изолирующий слой геомембраны. Это позволяет избежать попадания влаги в тело полигона.
На полигоне "Кучино" пробурили 101 из запланированных 112 газосборных скважин, работы планируется завершить до конца июня. Система дегазации оборудована комплексом онлайн-мониторинга выбросов. Специальные датчики отслеживают состав биогаза на всех этапах его обезвреживания. Предварительно газ очищают с помощью угольных фильтров. В августе на полигоне появится еще одно оборудование – скруббер, который позволит удалять из газа вредные вещества перед подачей на факел.
В июле на полигон ТБО доставят газопоршневые электростанции на два МВт, которые будут превращать биогаз в энергию. Полученное электричество можно будет использовать, например для обеспечения ближайшей промышленной зоны.
В настоящее время на полигоне строят систему сбора поверхностных вод и комплекс очистки фильтрата. Он состоит из трех блоков сооружений общей производительностью 600 кубометров в сутки. Такой объем позволит полностью покрыть образование фильтрата в теле полигона.
Полигон ТБО "Кучино" был создан в 1964 году на месте глиняного карьера. Общая площадь свалки составила 50 гектаров. Полигон закрыли 23 июня 2017 года после прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.