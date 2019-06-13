На полигоне "Кучино" начался завершающий этап рекультивации

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Рекультивация на закрытом полигоне твердых бытовых отходов "Кучино" в подмосковной Балашихе выходит на завершающий этап. Об этом сообщает телеканал . Рекультивация на закрытом полигоне твердых бытовых отходов "Кучино" в подмосковной Балашихе выходит на завершающий этап. Об этом сообщает телеканал "360"

В настоящее время происходит формирование тела полигона, которое завершено на 97%. Уже отработанные склоны обсыпают грунтом и укладывают на них изолирующий слой геомембраны. Это позволяет избежать попадания влаги в тело полигона.

На полигоне "Кучино" пробурили 101 из запланированных 112 газосборных скважин, работы планируется завершить до конца июня. Система дегазации оборудована комплексом онлайн-мониторинга выбросов. Специальные датчики отслеживают состав биогаза на всех этапах его обезвреживания. Предварительно газ очищают с помощью угольных фильтров. В августе на полигоне появится еще одно оборудование – скруббер, который позволит удалять из газа вредные вещества перед подачей на факел.

В июле на полигон ТБО доставят газопоршневые электростанции на два МВт, которые будут превращать биогаз в энергию. Полученное электричество можно будет использовать, например для обеспечения ближайшей промышленной зоны.

В настоящее время на полигоне строят систему сбора поверхностных вод и комплекс очистки фильтрата. Он состоит из трех блоков сооружений общей производительностью 600 кубометров в сутки. Такой объем позволит полностью покрыть образование фильтрата в теле полигона.