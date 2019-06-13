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РИА Новости
Тюменская область

Тюмень выиграла президентский грант на проведение олимпийского дня

Вчера, 15:38
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© РИА Новости / Юлия Честнова / Перейти в фотобанкГорода России. Тюмень
Города России. Тюмень
© РИА Новости / Юлия Честнова
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ТЮМЕНЬ, 13 июн – РИА Новости. Тридцатый Всероссийский олимпийский день в Тюмени организуют на средства президентского гранта, выигранного Олимпийским советом Тюменской области. Мероприятие состоится 16 июня на площади у стадиона "Геолог", сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Школьники Тюмени в возрасте от 10 до 13 лет примут участие в командных состязаниях "Олимпийский Форт Боярд". Команды от школ и учреждений дополнительного образования пройдут испытания-препятствия, эстафету с использованием нестандартного реквизита и сыграют в футбол нового формата", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что после прохождения испытаний командами, участие в работе площадки без заявок и совершенно бесплатно смогут принять все желающие. Для горожан будут организованы площадки по лазерному биатлону, бодибилдингу, ездовому спорту, тестовая ГТО-площадка. Пройдут мастер-классы по самбо, боксу, гиревому спорту, рок-н-роллу.
По информации пресс-службы губернатора, спортивный праздник проводится под эгидой Олимпийского комитета России и при содействии департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области. Мероприятие направлено на привлечение населения к здоровому образу жизни.
Город Тюмень
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"Я считаю, что спортом нужно активно заниматься на свежем воздухе. Так что мы будем продолжать создавать спортивную инфраструктуру: будем продолжать создавать условия в наших дворах. Также планируем обустраивать парки и скверы. Люди с удовольствием приходят побегать или позаниматься на турниках. Любой такой объект пользуется популярностью", - процитировали в пресс-службе губернатора Тюменской области Александра Моора.
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Тюменская областьРоссия
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