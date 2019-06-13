Тюмень выиграла президентский грант на проведение олимпийского дня

ТЮМЕНЬ, 13 июн – РИА Новости. Тридцатый Всероссийский олимпийский день в Тюмени организуют на средства президентского гранта, выигранного Олимпийским советом Тюменской области. Мероприятие состоится 16 июня на площади у стадиона "Геолог", сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Школьники Тюмени в возрасте от 10 до 13 лет примут участие в командных состязаниях "Олимпийский Форт Боярд". Команды от школ и учреждений дополнительного образования пройдут испытания-препятствия, эстафету с использованием нестандартного реквизита и сыграют в футбол нового формата", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что после прохождения испытаний командами, участие в работе площадки без заявок и совершенно бесплатно смогут принять все желающие. Для горожан будут организованы площадки по лазерному биатлону, бодибилдингу, ездовому спорту, тестовая ГТО-площадка. Пройдут мастер-классы по самбо, боксу, гиревому спорту, рок-н-роллу.

По информации пресс-службы губернатора, спортивный праздник проводится под эгидой Олимпийского комитета России и при содействии департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области. Мероприятие направлено на привлечение населения к здоровому образу жизни.